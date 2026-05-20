대통령 SNS에 재소환된 2019년 광고…무신사 재차 고개 숙였다

이재명 대통령이 최근 자신의 X(구 트위터)를 통해 패션 플랫폼 무신사의 과거 광고 논란을 언급한 가운데 무신사가 공식 사과문을 내고 재차 고개를 숙였다.

무신사는 20일 공식 사과문에서 "최근 한 기업의 역사 비하 논란을 무거운 마음으로 지켜보던 중 7년 전 무신사의 큰 잘못이 다시 거론되고 있음을 인지했다"며 "대한민국 민주화를 위해 희생하신 열사님의 뜻과 민주주의의 가치를 훼손하는 결코 있어서는 안 될 큰 잘못을 저질렀다"고 밝혔다.

이어 "다시 한번 박종철 열사님과 유가족 여러분과 박종철기념사업회를 비롯한 모든 관계자분들 그리고 무신사에 실망하셨을 모든 분께 진심으로 깊이 사과드린다"고 했다.

정치권과 업계에 따르면 이 대통령은 이날 오전 SNS(소셜네트워크서비스) 게시글에서 기업들의 사회적 감수성을 언급하는 과정에서 과거 무신사 광고 사례를 언급했다. 별도로 시점을 특정하지는 않았으나 해당 논란은 2019년 무신사가 사용한 광고 문구에서 비롯된 사건이다.

당시 무신사는 "책상을 탁 쳤더니 억하고 말라서"라는 문구를 SNS 마케팅에 활용했다가 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 비판을 받았다. 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 치안본부장이 "책상을 '탁' 치니 '억' 하고 죽었다"고 발표하며 고문 사실을 은폐하려 했던 발언을 연상시킨다는 지적이었다.

논란이 일자 무신사는 해당 광고를 즉시 삭제하고 공식 사과했다. 이후 무신사 대표를 포함한 주요 임직원들이 박종철기념사업회와 유가족을 직접 찾아 사과했으며 조만호 대표는 이후 현재까지 7년간 박종철기념사업회 회원으로 활동해왔다고 회사 측은 설명했다.

또 전 임직원을 대상으로 역사 교육을 진행하고 마케팅 콘텐츠 검수 체계도 강화했다고 밝혔다. 당시 역사 강사 최태성 씨를 초빙해 역사 교육을 실시했으며 현재는 홍보·마케팅 과정 전반에서 역사적·사회적 맥락을 검토하는 다중 검수 체계를 운영 중이라는 설명이다. 회사는 이와 함께 사건 당시 세 차례 공식 사과문을 발표했다고 덧붙였다.

무신사는 "7년 전의 뼈아픈 과오는 결코 잊어서는 안 될 엄중한 교훈으로 남아 있다"며 "앞으로도 올바른 역사 인식과 책임 있는 자세로 고객들을 마주하겠다"고 했다.