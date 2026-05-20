오큘러스, AI가 초점 맞추는 스마트 안경 시대 연다

오큘러스가 AI 기반 자동 초점조절 스마트 안경 개발과 함께 글로벌 시장 진출에 본격 나섰다.

오큘러스는 노안과 시력 변화에 실시간 대응하는 '자동 초점조절 안경(Auto-Focus Smart Glasses)' 기술을 개발 중인 디지털 헬스케어 스타트업으로, AI 시각지능과 광학 기술을 결합한 차세대 스마트 아이웨어 플랫폼 구축에 집중하고 있다고 밝혔다.

회사는 사용자의 응시 거리와 시선 변화, 생활 패턴 등을 분석해 자동으로 초점을 조절하는 스마트 리딩글래스를 개발하고 있다. 기존 돋보기와 다초점 안경에서 발생하는 초점 적응의 불편함과 피로도를 줄이는 것이 핵심이다.

김민규 오큘러스 대표는 "앞으로의 안경은 사용자가 환경에 맞추는 것이 아니라 사용자의 시야와 생활 패턴에 스스로 적응하는 방향으로 진화할 것"이라며 "자동 초점조절 기술 상용화와 글로벌 사업화를 동시에 추진하겠다"고 밝혔다.

오큘러스는 호주와 뉴질랜드 등 오세아니아 지역을 시작으로 글로벌 보험·안경 네트워크와 연계한 해외 시장 확대에도 나설 계획이다. 현지 보험 네트워크와 글로벌 파트너십 기반 사업 모델 구축도 추진 중이다.

업계에서는 고령화와 디지털 기기 사용 증가로 노안 인구가 빠르게 늘어나면서 AI 기반 스마트 아이웨어 시장 역시 성장세가 가속화될 것으로 보고 있다. 오큘러스는 이번 글로벌 시장 진출을 계기로 차세대 스마트 안경 시장 선점에 속도를 높인다는 전략이다.