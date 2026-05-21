"美PGA 더CJ컵 오늘 개막"...글로벌 K푸드 '비비고'로 한국 식문화 알린다

CJ제일제당(213,000원 ▼1,000 -0.47%)이 PGA 투어 정규대회인 '더 CJ컵 바이런 넬슨'에서 비비고를 앞세워 전 세계에 K푸드와 한국 식문화를 알린다.

CJ제일제당은 20일부터 24일까지 5일간(현지시간) 미국 텍사스주 맥키니 TPC 크레이그 랜치에서 열리는 '더 CJ컵 바이런 넬슨(THE CJ CUP Byron Nelson)'에서 비비고 부스를 운영한다고 21일 밝혔다.

올해는 기존보다 확대된 규모와 다양한 콘텐츠를 통해 선수와 갤러리 등 전 세계 관람객들에게 한식의 맛과 멋을 알릴 계획이다.

CJ제일제당은 올해도 'HOUSE OF CJ'와 코스 내 두 곳에서 '비비고 컨세션(Concession)'을 선보인다. 공간별로 차별화된 테마를 적용해 K푸드 체험의 재미를 한층 높일 계획이다. 'HOUSE OF CJ'는 비비고 전 제품을 진열한 대형 팬트리 콘셉트로 구성되며, 비비고 제품으로 채운 대형 월(wall)과 비비고 만두 오브제 포토존을 마련한다. 소셜미디어 이벤트와 연계한 비비고 누들 신제품 시식도 진행한다.

7번홀에 마련된 비비고 컨세션은 캐주얼 다이닝 콘셉트로 연출된다. 한강공원처럼 계단식 데크를 마련해 음식을 즐기면서 경기를 관람할 수 있어 관람객들의 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다.

17번홀에선 한식의 매운맛을 경험할 수 있다. 이 곳에서는 보 맥밀런 셰프와 유용욱 셰프가 비비고 만두와 K소스 등을 활용해 선보이는 K푸드 스낵 메뉴를 구매해 간편하게 즐길 수 있는 '그랩 앤 고(grab and go)' 형태로 운영된다. 보 맥밀런 셰프의 만두, 유용욱 셰프의 고추장 타코 메뉴를 각각 오리지널과 스파이시 두 가지 버전으로 맛볼 수 있다.

또 지난해 처음 선보여 큰 호응을 얻은 한국 증류주 칵테일을 올해도 만나볼 수 있다. 올해는 CJ제일제당의 프리미엄 증류주 브랜드 'jari(자리)'를 앞세워 협업 중인 문배술과 가무치소주를 활용한 4종의 칵테일을 준비했다.

관람객들은 7번홀과 17번홀에 마련된 비비고 컨세션에서 셰프 협업 메뉴와 함께 페어링해 즐길 수 있다. 'jari(자리)'는 CJ제일제당이 K-리커(Liquor) 세계화를 위해 국내 중소 양조장과 협업해 만든 프리미엄 증류주 브랜드다. 올해 하반기 미국 시장을 겨냥한 제품 출시를 앞두고 있다.

CJ제일제당 관계자는 "올해 더 CJ컵에서는 전보다 확대된 규모와 한층 다채로운 콘텐츠를 통해 전 세계 관람객들이 비비고를 통해 한국 식문화를 더욱 풍성하게 경험할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 글로벌 소비자들에게 차별화된 미식 경험을 제공하며 K푸드의 매력을 지속적으로 알려 나갈 것"이라고 말했다.