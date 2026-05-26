롯데면세점, '라인페이 대만' 온라인 도입

롯데면세점이 대만 온라인 결제 서비스 '라인페이'를 도입한다. 국내 면세업계에서 첫 사례다.

라인페이는 대만 인구의 절반 이상이 쓰는 모바일 결제 플랫폼으로 이를 국내에 선보여 대만 관광객을 선점한다는 구상이다. 롯데면세점은 이번 라인페이 도입으로 온오프라인에서 대만 고객 결제 인프라를 완성했다. 지난해 7월 국내 오프라인 전 매장에 라인페이 대만 결제 서비스를 선보인 바 있다.

이번 온라인 도입은 최근 성장세에 있는 대만 관광객 시장을 선점하려는 전략의 하나다. 실제 올해 1분기 롯데면세점의 대만 고객 매출은 중국, 한국, 일본에 이어 4위를 기록했다. 특히 대만 개별관광객 매출은 전년 동기 대비 약 38% 늘었다.

롯데면세점은 라인페이 대만과 협업해 마케팅 활동도 벌인다. 하반기부터 라인페이 대만 온라인 결제 고객을 대상으로 할인 쿠폰 등 프로모션을 선보인다.

롯데면세점은 알리페이, 위챗페이, 유니온페이 등 주요 해외 간편결제 서비스를 운영하고 있다. 롯데면세점 관계자는 "라인페이 대만 온라인 서비스 도입으로 대만 고객들이 롯데면세점 온오프라인 어디서든 편리하게 쇼핑할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 외국인 고객을 위한 맞춤형 결제 인프라 확대와 차별화된 서비스에 최선을 다할 것"이라고 말했다.