"모두 제 잘못" 고개 숙인 정용진...'5.18 탱크데이' 고의성 입증 경찰 몫으로

[서울=뉴시스] 정병혁 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 '탱크데이' 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=정병혁

정용진 신세계그룹 회장이 사회적 논란이 된 스타벅스코리아의 '5.18 탱크데이' 마케팅 논란과 관련해 "모두 제 잘못"이라며 대국민 사과했다. 사건 발생 이튿날인 지난 19일 본인 명의로 대국민 사과문을 발표한 지 일주일 만에 직접 공개 석상에 나서 고개 숙여 거듭 사과의 뜻을 밝혔다.

정 회장은 26일 서울 강남구 역삼동 조선팰리스에서 진행한 대국민 사과 기자회견에서 "이번 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해 많은 분들께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다라는 사실을 매우 무겁게 받아들이고 있다"며 "어떠한 변명도 하지 않겠다"고 말했다.

정 회장은 "저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고 더 노력하겠다. 더 많이 듣겠다. 더 무겁게 책임지겠다"라며 "내부 시스템과 리스크 관리 체계를 근본부터 다시 점검하고 사회적 책임에 대한 기준도 더욱 높이겠다"고 말했다. 이어 "말이 아닌 행동으로 실질적인 변화를 만들어 내서 국민 여러분의 신뢰를 다시 얻을 수 있도록 처음부터 다시 시작하겠다"고 덧붙였다.

다만 정 회장은 "이 자리에서 간곡히 부탁드리고 싶은 말씀이 있다"며 "지금도 전국의 매장에서 묵묵히 일하고 있는 수많은 스타벅스코리아 파트너들과 현장 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐주시기를 부탁드린다"고 당부했다. 불매 운동을 비롯한 반발 여론이 현장 직원에게 이어지는 것에 대해 경계감을 나타낸 것이다.

정 회장의 대국민 사과문 발표 이후 이번 사태 발생 배경과 경위에 대한 그룹 실무진의 질의응답도 이어졌다. 회사 측은 이번 마케팅이 의도적으로 기획됐다는 의혹에 대해 명확한 근거를 찾아내지 못했다고 했다. 사태 발생 이후 온라인상에서 불거진 각종 의혹에 대해선 사실이 아니란 입장을 밝혔다.

(서울=뉴스1) 구윤성 기자 = 전상진 경영총괄 부사장 등 신세계그룹 임원들이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 내부 진상조사 결과 발표를 마친 뒤 사과하고 있다. 왼쪽부터 신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 부사장, 김수완 대외협력본부장 부사장, 양종환 감사팀장 상무. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자

전상진 신세계그룹 경영총괄부사장은 "조사결과, 해당 직원들과 임원진이 고의로 해당 마케팅을 기획했다는 사실을 입증할 수 있는 명확한 근거를 찾지 못했다"고 말했다. 이번 사건과 연루된 일부 임직원이 휴대폰 제출을 거부해 회사 차원의 조사에 한계가 있었다는 게 그의 설명이다. 신세계그룹은 향후 진행할 경찰 조사에 적극 협조해서 고의성 여부가 확인되면 관련자에게 강력한 민형사상 책임을 묻겠다는 입장이다.

마케팅 담당 직원들은 고의성을 부인했다. 신세계그룹에 따르면 관련자들은 조사 과정에서 "기존 나수 텀블러 홍보 문구였던 '가방에 쏙'과 라임을 맞추는데 급급했다", "AI에 물어봤다"라고 말한 것으로 알려졌다.

신세계그룹은 마케팅 내부 검증 절차가 부실했다는 점은 인정했다. 조사 결과 팀장→담당→본부장→대표이사 4단계의 보고 절차 과정에서 그 누구도 "5월18일에 탱크데이는 안 된다"고 지적하지 않은 것으로 나타났다. 특히 마케팅 행사 합의에 관련된 7명은 해당 마케팅 시안도 전혀 확인하지 않고 승인한 것으로 확인됐다.

[서울=뉴시스] 황준선 기자 = 스타벅스의 '탱크데이' 마케팅 논란이 이어지고 있는 25일 서울 시내 한 스타벅스 매장 모습. 정용진 신세계그룹 회장은 오는 26일 스타벅스 탱크데이 마케팅 관련 대국민 사과와 사태와 관련해 자체 진상 조사 결과를 발표할 계획이다. 2026.05.25. [email protected] /사진=황준선

온라인상에서 제기된 각종 의혹에 대해선 선을 그었다. 탱크 텀블러의 명칭이 계엄군의 탱크를 상징한다는 의혹에 대해선 "해외 제조사가 제작한 텀블러로 그 명칭은 실제 물탱크에서 영감을 얻은 것"이라고 부인했다. 503mL이란 용량이 특정인 수인번호를 암시한다는 의혹에 대해선 "당초 17온즈(oz) 용량을 mL로 환산한 것으로 해당 제품은 2023년부터 한국뿐 아니라 호주, 태국 등에서도 판매하고 있다"고 해명했다.

또 미니 탱크 텀블러 출시일이 세월호 참사일을 겨냥했다는 의혹에 대해선 "4월16일은 행사업체 '브랜드데이' 일정에 맞춘 것"이라고 설명했고, 탱크 듀오 세트 할인율(21%)이 민주항쟁 당시 계엄군의 집단 발포일(5월 21일)을 상징한다는 의혹에 대해서도 "텀블러 가격 할인률을 계산한 것으로 사실과 무관하다"고 해명했다.