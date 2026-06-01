CCTV 사각지대 누빈다…SK인텔릭스 '나무엑스' 서비스 2종 출시

SK인텔릭스 나무엑스 '세이프 케어' 서비스 연출 이미지 /사진제공=SK인텔릭스

SK인텔릭스가 웰니스 로봇 플랫폼 '나무엑스'(NAMUHX)의 지능형 보안 서비스 2종을 출시했다고 1일 밝혔다.

자율주행 기술과 비전 AI를 결합해 CCTV(폐쇄회로TV)의 사각지대를 보완했다.

먼저 인공지능(AI) 기반 보안 서비스 '세이프 케어'(Safe Care)는 AI가 침입자를 식별하고 위험 상황을 감지하는 능동형 로봇 보안 서비스다. 전용 애플리케이션(앱) '하이나무'를 통해 제어할 수 있고 특정 구역을 집중 감시하거나 순찰하는 등 보안 모드를 설정할 수 있다.

이상 상황 발생 시 실시간 알림을 받을 수 있고 위급 상황에는 보안업체 에스원의 긴급출동 서비스를 24시간 요청할 수 있다. 하이나무 앱에서 서비스 구독과 로봇 제어, 112·119 긴급 신고까지 통합 관리할 수 있다.

세이프 케어는 월 4900원의 '베이직(Basic)'과 월 1만2900원의 '플러스(Plus)' 두 가지 요금제로 운영된다. 플러스 이용자는 월 1회 무료 긴급출동 서비스와 도난·화재 발생 시 안심 보상 케어 혜택을 받을 수 있다.

함께 선보인 원격 모니터링 서비스 '라이브 뷰(Live View)'는 나무엑스 구매 고객에게 무료로 제공된다. 사용자가 앱을 통해 로봇을 원격 조종할 수 있어서 집 안 곳곳을 실시간으로 확인할 수 있다. 외출 중에도 고령 부모와 아이, 반려동물 등을 살펴보고 대화할 수 있다.

SK인텔릭스는 출시를 기념해 프로모션을 진행한다. 출시 후 2개월간 '세이프 케어' Basic과 Plus 서비스를 모두 무료로 제공해 초기 비용 부담을 낮추고 더 많은 고객이 서비스를 경험할 수 있도록 할 예정이다.