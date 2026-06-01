"냉기 막고 단열 높였다"…현대L&C, '레하우 R-7' 새 단장

리뉴얼된 '레하우 R-7' 창호를 적용한 실내 모습. /사진제공=현대L&C

현대백화점(118,700원 ▲6,600 +5.89%)그룹 계열 종합건자재 기업 현대L&C가 독일 '레하우(REHAU)'와 공동 개발한 B2B(기업간거래) 전용 프리미엄 창호 '레하우 R-7'을 리뉴얼했다고 1일 밝혔다.

레하우는 독일의 연매출 5조원 규모 글로벌 건자재 전문기업으로 현대L&C는 프리미엄 창호 경쟁력을 강화하기 위해 2017년부터 레하우와 전략적 기술 제휴를 맺고 한국형 프리미엄 창호 10종을 공동 개발해 판매하고 있다.

이번에 리뉴얼해 선보이는 '레하우 R-7'은 현대L&C가 2017년 처음 선보였던 발코니형 창호 '레하우 R-7'의 단열 성능을 개선한 프리미엄 창호다.

기존 제품이 단열에 최적화된 구조였다면 이번 리뉴얼 버전은 장점을 살리면서 냉기 유입까지 효과적으로 차단하는 새로운 창틀 구조를 추가했다. 또 기존 제품보다 최대 17% 두꺼운 두께 28㎜짜리 유리도 끼울 수 있도록 창짝의 폭을 넓혔다.

새로 나온 '레하우 R-7'은 국가기술표준원 산하 한국인정기구(KOLAS) 인증시험기관으로부터 한국에너지공단의 에너지소비효율 1등급 기준보다 단열 성능(열관류율)이 30% 가량 높다고 인정 받았다. 디자인 측면에서도 창틀 외부에 돌출된 잠금장치를 내부로 숨겨 심미성을 높였다.

현대L&C 관계자는 "최근 그린리모델링 등 에너지 효율을 높이는 인테리어에 대한 관심과 수요가 빠르게 증가함에 따라 단열 성능을 한 단계 높인 리뉴얼 제품을 선보이게 됐다"고 말했다.