"스펙 대신 역량"…롯데, 12개 계열사 수시채용

롯데가 2일부터 12개 계열사에서 대규모 신입사원 채용을 진행한다. '예측 가능한 수시 채용'을 통해 롯데마트·슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등이 참여한다. MD(상품기획), 경영지원, 마케팅 등 20여개 직무군에서 세 자릿수 이상의 인력을 채용할 예정이다.

롯데마트·슈퍼와 롯데하이마트, 한국후지필름은 실무 역량 중심인 '아이엠(I'M, I'm Mania)' 전형을 통해 MD, 마케팅 직무의 신입사원을 선발한다. 실무 수행 역량과 직무에 대한 비전을 평가 기준으로 삼고 학점, 어학 점수 등 이른바 '스펙'은 평가 기준에서 제외했다. 직무 역량과 성과를 보여줄 수 있는 포트폴리오 심사를 거쳐 현장 오디션을 통해 직무 능력을 평가한다.

롯데는 이번 채용 일정에 맞춰 '2026 상반기 롯데 잡카페'를 2일 서울, 5일 부산에서 개최한다. 잡카페는 매년 6·12월에 여는 채용 박람회로 취업 준비생들에게 채용 상담을 해주고 그룹의 비전과 성장 방향을 홍보하는 행사다.

올해엔 취업 준비생이 실질적인 도움을 얻을 수 있도록 참가자 친화적인 프로그램을 마련했다. 자기소개서 작성법, 인적성 진단, 면접 등 취업 과정에서 중요한 3가지 주제의 특별 강연을 한다. 참가자들에게 롯데 신입사원들의 면접 후기를 담은 '채용 아카이빙북'을 제공한다. 롯데백화점, 롯데정밀화학, 롯데건설, 롯데호텔 등의 채용 담당자와 직무 상담도 진행한다.

롯데그룹 채용 홈페이지에서 지원을 접수한다. 이곳에서 계열사별 전형 일정과 지원 자격 등 세부 사항도 확인할 수 있다.

롯데 관계자는 "예측 가능한 수시채용과 잡카페를 통해 취업 준비생들의 커리어 설계를 돕고 있다"며 "앞으로도 채용 제도와 취업 지원 프로그램을 개선해 인재 확보에 힘쓰겠다"고 말했다.