바캉스 아이템 최대 70% 할인...롯데백화점·아울렛 '체크인 썸머'

롯데백화점 체크인썸머 행사 키비주얼 이미지. /사진제공=롯데백화점

롯데백화점이 오는 3일부터 21일까지 백화점과 아울렛 전 점포에서 여름맞이 대규모 할인 프로모션 '체크인 썸머(Check-In SUMMER)'를 진행한다.

이른 더위로 여행객이 급증하고, 7~8월 본격적인 바캉스 시즌을 준비하려는 수요를 겨냥한 할인 행사다.

롯데백화점은 여행 플랫폼 'NOL'과 제휴해서 양사 앱의 콘텐츠를 결합한 교차 프로모션을 실시한다. 행사 기간 롯데백화점 앱에선 NOL에서 사용할 수 있는 국내외 숙소 및 항공권 할인 쿠폰을 다운받을 수 있다. NOL 앱에선 롯데백화점에서 사용할 수 있는 식음료(F&B) 할인 쿠폰을 선착순 제공한다.

행사 기간 단일 브랜드 10만원 이상 구매 고객에게 NOL 포인트 1만원 쿠폰을 한정 수량 증정한다. 구매 고객 중 200명을 추첨해 최대 100만원의 NOL 포인트를 제공하는 럭키드로우 이벤트를 진행한다.

바캉스 인기 아이템인 레쉬가드, 선글라스, 선케어 화장품 등 140여개 품목을 최대 70% 할인 특가로 선보인다.

백화점에서 단일 브랜드 20만원 이상 구매 시 7% 상당의 롯데상품권(1인 1회)을 증정한다. 아울렛은 합산 금액으로 30만원, 50만원, 100원 이상 구매 시 각각 3% 상당의 롯데상품권을 제공한다.

오는 12일부터 21일까지 백화점 패션·스포츠·레저·잡화 상품군 단일 브랜드 20만원 이상 구매 시 5% 금액 할인(선착순 2만 명)을 제공하며, 아울렛에선 제휴카드로 단일 브랜드 20만원 이상 구매 시 3% 상당의 롯데상품권(기간 중 1인 1회)을 받을 수 있다.

롯데쇼핑의 이커머스(전자상거래) 플랫폼 롯데온에선 1일부터 7일까지 일주일간 패션 할인 행사 '썸머블프'를 진행한다. 행사 기간 여름 필수 아이템과 시즌 인기 브랜드 상품을 할인가로 매일 선보이는 '오늘의 브랜드', '오늘의 특가'를 통해 합리적인 가격대로 만나볼 수 있다.