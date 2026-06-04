멀버리, 지중해 감성 담은 하이 서머 컬렉션 공개

영국 라이프스타일 브랜드 멀버리가 스페인 마요르카를 배경으로 한 '서머 바이 더 씨(Summer by the Sea)' 캠페인을 공개하고 2026 하이 서머 컬렉션을 선보였다.

이번 컬렉션은 하이 서머 시즌의 활기찬 분위기를 담아 강렬한 팝 컬러와 정교한 크로셰 디자인을 중심으로 구성됐다. 마리나 블루, 코랄 오렌지, 아웃 오브 더 블루 등 시즌 컬러를 새롭게 적용해 여름 감성을 강조했다.

올해 초 주목받은 보스턴 백도 재출시된다. 브랜드 아카이브에서 영감을 받은 보스턴 백은 간결한 실루엣과 다양한 컬러웨이로 실용성과 스타일을 동시에 갖췄다.

멀버리의 대표 여행 라인인 클래식 스카치 그레인 컬렉션에는 바이오 플라스틱 소재를 적용한 스몰 스카치 그레인 버킷이 새롭게 추가됐다. 여기에 컬러감이 돋보이는 사롱과 물고기 키링, 랍스터 및 샌드위치 백 참 등 해변에서 영감을 얻은 액세서리를 더해 컬렉션의 완성도를 높였다.

헨리에타 갈리나 멀버리 크리에이티브 스튜디오 디렉터는 "이번 캠페인을 통해 여행이 주는 설렘과 모험, 화려한 감성을 전달하고자 했다"며 "멀버리만의 영국적인 정체성을 자연스럽게 담아낸 컬렉션"이라고 말했다.