'병역기피' 유승준, 24년만 한국행 포기…"사과했지만 비난만 남아"

병역 기피로 한국 입국이 금지된 가수 유승준(스티브 승준 유·49)이 "지금은 한국에 들어가는 것이 큰 의미가 없다"고 밝혔다.
유승준은 4일 유튜브를 통해 "할 만큼 했다. 이제는 그만하려고 한다"며 이같이 말했다.
유승준은 "그동안 진실에 대해 이야기했고, 사과도 했으며, 왜 그런 결정을 내릴 수밖에 없었는지 설명했지만 제 진정성이 제대로 전달되지 않은 것 같다"고 주장했다.
그는 "제가 아무리 설명하고 고백해도 결국 병역 문제나 욕설 논란 같은 이야기만 남았다"며 "제 이야기가 제대로 전달되지 않은 부분이 많다고 생각한다. 왜 그런 선택을 하게 됐는지에 대한 과정과 배경은 관심을 받지 못했고 결과적으로 비난만 남았다"고 토로했다.
그러면서 "지금은 그런 부분들에 대해 많이 내려놓은 상태"라고 털어놨다.
유승준은 한국이 '마음의 고향'이라고 했다.
그는 "해외에서 살다보면 한국이 더 그리워진다. 저는 미국 정착을 위해 온 사람이 아니다. 1989년 13살 나이에 아버지를 따라 미국으로 이민을 온 것이다. 가수 데뷔 전 팔에 처음 새긴 문신이 '코리안 프라이드(Korean Pride)'였다. 그만큼 한국에 대한 자긍심과 애정이 컸다"고 강조했다.
이어 "제가 한국에서 성공하고 싶었던 이유도 제 뿌리가 한국에 있었기 때문이다. 아무리 미국 문화에 익숙해졌어도 감성은 한국과 가장 잘 맞았다"고 덧붙였다.
유승준은 2002년 군 입대 전 미국 시민권을 취득하는 방식으로 병역을 기피해 입국이 제한됐다. 이후 재외동포(F-4) 비자 발급을 시도한 유승준은 주 로스앤젤레스(LA) 총영사관으로부터 비자 발급을 거부당하자, 이를 취소해달라며 소송을 제기했다.
유승준은 2020년과 2023년, 지난해 세 차례 소송에서 모두 승소했다. 하지만 LA총영사관은 "판결은 비자 발급 거부 처분이 위법하다는 것이지, 반드시 비자를 발급하라는 취지는 아니"라며 '비자 발급 불가' 입장을 고수하고 있다.