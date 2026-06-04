누오바오페라단, '호프만의 이야기' 귀환…대상 수상 명작 다시 무대에

누오바오페라단(예술총감독 강민우)이 오는 6월 27일과 28일 예술의전당 오페라극장에서 정기오페라 '호프만의 이야기'를 선보인다.

이번 공연은 2012년 대한민국오페라대상 대상을 수상한 작품의 귀환으로 관심을 모은다. 누오바오페라단의 대표 레퍼토리로 꼽히는 '호프만의 이야기'는 독일 낭만주의 작가 E.T.A. 호프만의 작품 세계를 바탕으로 한 자크 오펜바흐의 유일한 완성 오페라다.

작품은 시인이자 예술가인 호프만이 겪은 세 번의 사랑을 중심으로 인간 욕망의 허상과 예술가의 고독을 그려낸다.

기계인형 올랑피아와의 환상적 사랑, 병약한 가수 안토니아와의 비극적 사랑, 베네치아 여인 줄리엣타와의 치명적 사랑이 각기 다른 무대적 색채와 음악으로 펼쳐진다.

이번 무대는 양진모 지휘자가 이끄는 뉴서울필하모닉오케스트라와 임선경 연출이 함께한다. 위너오페라합창단과 YS어린이예술단도 참여해 작품의 완성도를 높인다.

주역에는 테너 김동원과 허영훈이 호프만 역으로 더블 캐스팅됐으며, 최재연·김은별, 이우연·성미지, 이다미·조은혜, 손호정·권수빈 등 국내 정상급 성악가들이 출연한다.

2005년 창단된 누오바오페라단은 '라보엠', '나비부인', '카르멘' 등 대작을 꾸준히 선보이며 대한민국오페라대상 대상과 금상을 수상한 국내 대표 오페라단이다.

강민우 예술총감독은 "'호프만의 이야기'는 누오바오페라단의 예술적 정체성을 상징하는 작품"이라며 "관객들에게 환상과 감동, 깊은 예술적 울림을 전하는 무대가 될 것"이라고 말했다.