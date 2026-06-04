젠틀몬스터, 베지 컬렉션 팝업 공개… 글로벌 6개 도시 동시 운영

젠틀몬스터가 새로운 아이웨어 라인업인 '베지(Veggie) 컬렉션'을 출시하고 서울 성수를 비롯한 전 세계 주요 도시에서 팝업 스토어를 운영한다.

이번 컬렉션은 토마토와 파프리카 등 다양한 채소에서 영감을 받은 디자인을 바탕으로 완성됐다. 유기적인 형태와 위트 있는 디테일을 적용했으며, 전 제품에 컴팩트한 폴딩 구조를 도입해 휴대성과 실용성을 높였다.

베지 컬렉션은 총 10종으로 구성됐다. 에스파 카리나가 착용해 화제를 모은 '라디 02'를 비롯해 '토피 02' 등 주요 제품은 프리오더 직후 빠르게 매진되며 높은 관심을 모았다.

컬렉션 출시와 함께 서울 성수 하우스 노웨어를 비롯해 상하이, 베이징, 도쿄, 방콕, 뉴욕 등 세계 6개 도시에서 팝업 스토어가 운영된다.

팝업 공간은 농장과 밭을 모티브로 꾸며졌으며, 거대 브로콜리 캐릭터 '베지몬'과 인터랙티브 포토부스 등 체험형 콘텐츠를 마련해 방문객들의 관심을 끌고 있다.

특히 방문객들은 자신만의 베지몬 캐릭터를 제작하고 포토카드를 받을 수 있으며, 컬렉션 구매 고객에게는 베지몬 키체인이 선착순 증정된다.

젠틀몬스터는 이번 베지 컬렉션을 통해 브랜드 특유의 초현실적이고 독창적인 세계관을 한층 확장하며 글로벌 소비자들과의 접점을 넓혀갈 계획이다.