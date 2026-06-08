APEC 성공 개최한 롯데호텔, 2026 롯데 어워즈 대상

신동빈 롯데 회장. /사진제공=롯데지주

롯데호텔앤리조트(이하 호텔롯데)가 '2026 롯데어워즈'에서 대상을 받았다. 지난해 경주에서 진행한 2025 아시아태평양경제협력체(APEC)의 주요 공식 행사를 성공적으로 진행한 성과를 인정받았다.

롯데는 8일 롯데호텔 월드에서 열린 롯데어워즈에서 △대상 △브랜드∙CX디자인 △R&D △챌린지(Challenge) 부문에서 시상을 진행했다고 밝혔다.

롯데어워즈는 한 해동안 도전과 혁신을 통해 그룹 경쟁력 강화에 기여한 임직원들의 성과를 격려하는 행사다. 이날 시상식에 신동빈 롯데그룹 회장과 지주 대표이사 및 실장, 계열사 대표이사를 비롯해 각 부문 수상자들 100여명이 참석했다.

올해 롯데 어워즈 대상에 선정된 호텔롯데는 2025 APEC 정상 회의 만찬을 포함해 주요 행사의 의전 및 케이터링을 성공적으로 수행했다. 행사 기간 조리∙서비스 담당 직원 400여명을 현지에 파견했고, 행사 전에도 경주 현지 호텔 직원 대상 의전 서비스 교육을 진행하는 등 전사적 역량을 총동원했다. 이를 통해 각국 정상과 기업인들을 대상으로 브랜드 경쟁력을 크게 높였다는 평가를 받았다.

영업∙마케팅 부문에선 흑백요리사 나폴리맛피아 협업상품을 출시한 롯데GRS, 칸쵸 브랜드 성장을 견인한 롯데웰푸드(105,000원 ▼3,600 -3.31%), 친환경 플라스틱 TV를 하우징에 적용해 시장점유율 1위를 지켜낸 롯데첨단소재가 최우수상을 받았다. 롯데기초소재는 배터리 분리막용 PP 제품 개발로 R&D 부문에서 수상했다.

올해 신설한 브랜드∙CX 디자인 부문에선 '르엘'로 하이엔드 주거 브랜드 자산을 구축한 롯데건설과 공간 리뉴얼을 통해 글로벌 확장 기반을 마련한 롯데GRS가 수상했다. 또한 도전 문화를 장려하기 위한 챌린지 부문은 친환경 고흡수성 수지를 개발한 롯데정밀화학이 차지했다. 챌린지 부문 수상사는 2022년 이후 4년 만에 선정됐다. 롯데정밀화학은 친환경 고흡수성 수지를 기저귀에 활용하겠다는 목적은 달성하지 못했지만, 토양 보습제라는 신규 고부가가치 시장을 찾아 사업 전환에 성공해 수상한 것으로 알려졌다.