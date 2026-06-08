무신사, 中 '티몰 글로벌'에 공식 스토어 오픈…수출 판로 확장

무신사가 중국 해외 직구 플랫폼 티몰 글로벌에 온라인 공식 스토어를 열고 K패션 브랜드 글로벌 판로 확대를 가속화한다.

무신사는 지난해 중국 내수 시장을 겨냥한 티몰 플래그십 스토어를 선보인 데 이어 티몰 글로벌까지 진출하며 중국 현지 소비자와 해외 직구 수요를 모두 아우르는 판매 채널을 구축하게 됐다.

티몰이 중국 현지화에 초점을 맞춘 플랫폼이라면 티몰 글로벌은 해외 소비자가 최신 K패션 상품을 보다 빠르게 구매할 수 있는 채널 역할을 한다. 이를 통해 무신사는 중국 내 고객 접점을 확대하고 국내 디자이너 브랜드의 현지 진출 기회를 넓힌다는 계획이다.

특히 현지 법인 설립이나 유통망 구축 부담으로 중국 진출에 어려움을 겪었던 중소 패션 브랜드들도 보다 간소화된 방식으로 중국 고객을 만날 수 있게 됐다.

무신사는 기술 연동부터 물류, 마케팅, 고객 서비스까지 지원하는 원스톱 해외 진출 솔루션을 제공한다. 입점 브랜드는 국내 무신사 스토어에 상품을 등록하는 것만으로 무신사 글로벌 스토어와 티몰 글로벌 판매까지 연계할 수 있다.

향후에는 콘텐츠와 큐레이션 역량을 활용해 현지 소비자가 K패션 트렌드를 쉽게 탐색할 수 있도록 플랫폼을 고도화하고 티몰 글로벌 연계 프로모션과 라이브커머스 등 다양한 마케팅 활동도 전개할 예정이다.

무신사는 이번 티몰 글로벌 입점을 계기로 중국 시장 내 브랜드 인지도를 높이는 동시에 국내 패션 브랜드의 글로벌 성장 지원에도 속도를 낼 방침이다.