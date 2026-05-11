국립목포대, 핵융합 '인공태양' 핵심기술 개발 기획과제 선정

핵융한 세라믹 증식재 기술사업화 로드맵./사진제공=목포대학교

국립목포대는 과기부 '핵융합로 한계도전 기술개발사업'에 목포대가 제시한 '첨단 3D 적층 제조 공정을 활용한 신개념 삼중수소 증식재 제조기술 개발'이 기획 과제로 선정됐다고 11일 밝혔다.

이번 과제는 핵융합 발전의 핵심 연료인 삼중수소를 안정적으로 생산하기 위한 기반기술 확보를 목표로 증식재로 사용될 리튬 산화물계 페블, 복잡형상 블록 기초 제조기술과 파일럿 규모 시험생산 기술 확보를 주요 내용으로 한다.

사업은 올해 4월부터 오는 2030년 12월까지 추진된다. 1차 연도 기획연구(5000만원)를 통해 세부 실행계획을 수립 후 평가를 거쳐 본 사업으로 전환될 경우 35억원 규모의 연구비가 투입될 예정이다.

연구는 목포대(책임연구원 이상진 에너지화학공학과 교수)를 중심으로 한국핵융합에너지연구원, 한국세라믹기술원이 공동 참여하고, 전남테크노파크와 3D컨트롤즈가 참여기관으로 협력해 기술개발과 양산화 실증을 함께 추진한다.

핵융합 에너지는 태양의 에너지 생성 원리를 모사한 차세대 청정에너지로, 삼중수소 증식재는 핵융합로 내 연료 자립을 가능하게 하는 핵심 소재다.

이번 과제는 향후 전남 나주시에 구축될 핵융합 연구 및 실증 인프라와 연계돼 핵융합 연료주기 기술 확보와 상용화 기반 마련에 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

특히 3D 적층제조 기반 세라믹 공정 기술을 적용함으로써 증식재의 성능 향상과 대량생산 가능성을 동시에 확보하고, 해외 의존도가 높은 핵융합 핵심소재의 국산화에도 기여할 전망이다.

이와 함께 관련 기술은 스마트 첨단제조, 세라믹 소재·부품, 정밀공정 산업 등으로 확산돼 지역 산업 경쟁력 강화에도 긍정적인 파급효과를 가져올 것으로 예상된다.

이 교수는 "삼중수소 증식재는 핵융합 발전 실현의 핵심 요소로, 이번 과제를 통해 연료 자립 기반 기술을 확보하고 국내 핵융합 산업 경쟁력 제고에 기여하겠다"며 "산·학·연 협력을 통해 기술개발부터 실증, 사업화까지 이어지는 선순환 구조를 구축하겠다"고 말했다.

한편 이번 과제 선정은 전남도가 추진 중인 핵융합 핵심기술 개발 및 실증기반 구축사업과 연계돼 지역 내 관련 연구개발 역량을 강화하고, 핵융합 산업 생태계 조성의 기반을 마련하는 데도 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.