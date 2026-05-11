전라남도, 석유화학·철강산업 위기 극복에 58억

석유화학·철강 산업-LG화학 여수 2공장 전경./사진제공=전라남도

전라남도가 글로벌 공급과잉과 수요 둔화에 이어 중동 상황 악재까지 겹친 지역 주력산업 석유화학·철강산업의 위기 극복을 위해 맞춤형 지원책을 대폭 강화한다고 11일 밝혔다.

전남도는 중동 상황 장기화에 따른 생산 차질과 생산비 급등이 지역 경제 전반의 위기로 확산하는 것을 막기 위해 '중동 위기 극복 맞춤형 지원사업'을 신속히 추진하기로 했다.

물류비 폭등으로 어려운 광양만권 중소 철강 수출기업을 대상으로 업체당 최대 1000만원의 물류비를 긴급 지원했다. 이어 정부 추경을 통해 산업위기선제대응지역 여수·광양시에 국비 40억5000만원을 확보해 지방비를 포함한 총 58억원을 '지역산업 위기대응 맞춤형 지원사업'에 추가 투입한다.

기업당 지원 규모를 기존 최대 1억원에서 1억5000만원으로 50% 상향 조정해 기업이 경영 여건에 따라 시제품 제작, 기술 사업화 등 맞춤형 프로그램을 폭넓게 선택하도록 했다.

석유화학 기업의 원료 다변화를 위한 생산장비 개조, 철강기업의 물류 인프라 개선 등 생산비 절감과 공정 효율화에 지원 역량을 집중한다. 산업 현장의 인력 운영 부담을 덜어주기 위해 재직자 직무 역량 강화 교육도 확대 운영할 계획이다.

중장기적인 산업 체질 개선을 위한 기술 고도화도 본격화한다. 지난 5년간 소부장 생태계의 기틀을 닦은 '소재부품산업 연구개발(R&D) 지원사업'은 올해부터 오는 2030년까지 5년간 60억원 규모의 2단계 사업으로 전환된다. 디지털 전환(DX)과 인공지능 전환(AX)을 연계한 융합 연구개발을 추진하고, 연구개발부터 실증, 사업화, 사후관리(3년)까지 이어지는 '전주기 성과관리 체계'를 구축해 외부 변수에도 흔들리지 않는 견고한 산업구조를 만들 계획이다.

전남도는 산업부와 기존 '산업위기선제대응지역' 지원 정책 강화를 위한 사업계획서 변경 협의에 박차를 가하고 있다. △위기 업종 산업용 전기요금 한시적 지원 △국고 보조율 인상 등 지역 기업의 숙원을 반영해 '산업위기대응특별지역'에 준하는 실질적 혜택을 끌어낸다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 "전남 경제의 핵심 축인 석유화학과 철강 산업이 대외 변수로 벼랑 끝에 서 있다"며 "가용 가능한 모든 행정·재정적 수단을 총동원해 지역 기업이 위기를 슬기롭게 극복하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.