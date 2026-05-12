대구대 창업지원단, 삼성 라이온즈 출신 오승환 특임교수 임명

박순진 대구대 총장(왼쪽)과 오승환 특임교수./사진제공=대구대

대구대학교가 지난 11일 프로야구 삼성 라이온즈 마무리 투수로 활약한 오승환씨를 창업지원단 특임교수로 임명했다고 12일 밝혔다.

대학은 오 교수가 스포츠 분야에서 보여준 도전정신과 자기관리, 글로벌 경험 및 위기 극복 능력을 대학의 청년 창업 및 기업가정신 교육에 접목한다는 계획이다.

오 교수는 "마운드 위에서 수많은 위기를 견디며 배운 인내심과 어떠한 상황에서도 최선을 다하는 책임감을 학생들과 나누고 싶다"며 "청년들이 꿈에 도전하고 포기하지 않는 힘을 기를 수 있도록 돕겠다"고 전했다.

오 교수는 대구대 창업지원단과 함께 기업가정신 및 스포츠 리더십 특강, 창업중심대학 및 RISE사업 연계 프로그램, 학생 및 청년 창업가 대상 동기부여 프로그램 등 다양한 활동에 참여한다.

이재현 창업지원단장은 "오승환 선수는 끊임없이 자신을 관리하고 새로운 무대에 도전했다"며 "학생들에게 스포츠 스타를 넘어 창업자로서 갖춰야 할 도전과 끈기, 책임감을 보여주는 롤모델이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 오 특임교수는 선수 시절 KBO 리그와 일본 프로야구(NPB), 미국 메이저리그(MLB)에서 통산 549세이브를 기록했다.