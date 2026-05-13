"평화가 산업이 된다"…경기도, 북부 접경지 미래지도 다시 그린다

평화경제특구 개발계획 수립 연구용역 착수보고회./사진제공=경기도

경기도가 경기북부 접경지역을 미래 성장 거점으로 육성하기 위한 '평화경제특구' 조성에 본격 착수했다.

도는 13일 북부청사 상황실에서 '경기도 평화경제특구 개발계획 수립 연구용역' 착수보고회를 열었다.

이날 보고회에는 경기도와 연천군·파주시·포천시 관계자를 비롯해 외부 전문가와 용역 수행기관 관계자 등 20여명이 참석했다. 참석자들은 후보지별 개발 방향과 추진 전략, 향후 일정 등을 공유하며 협력 체계 구축 방안을 논의했다.

평화경제특구는 남북 접경지역을 중심으로 조성되는 국가 전략사업이다. 평화·안보 상징성과 산업·경제 기능을 결합해 지역 발전과 국가 균형발전을 추진한다.

특구로 지정되면 법인세와 지방세, 각종 부담금 감면을 비롯해 자금 지원 등 다양한 혜택이 제공된다. 도는 평화경제특구 후보지로 선정된 연천군과 파주시, 포천시 등 3개 지역을 중심으로 개발계획 수립에 나선다.

이번 용역은 통일부의 '제1차 평화경제특구 기본계획'에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다.

오는 8월까지 개발 구상과 사업계획 수립을 마무리한 뒤 내년 9월 통일부에 특구 지정을 공식 건의할 예정이다. 이어 2027년 추가 지정 건의와 최종보고 등을 거쳐 사업을 구체화한다.

효율적인 개발계획 수립을 위해 도와 시·군, 용역 수행기관이 참여하는 실무협의체를 운영한다. 협의체는 후보지별 추진 현황 점검과 현안 조정, 일정 협의 등을 담당하며 매월 정례회의 방식으로 운영될 예정이다.

도는 전체 개발계획 총괄과 중앙부처 협의, 제도 개선 건의 등을 맡는다. 연천군·파주시·포천시는 기초자료 제공과 영향평가, 현장 대응 등 행정 절차를 수행한다. 용역 수행기관인 서울대 산학협력단은 후보지 현황 분석과 개발 구상, 토지이용계획 수립, 특구 지정 신청 자료 작성 지원 등을 담당한다.

박현석 경기도 평화협력국장은 "시·군, 전문가가 함께 협력해 실현 가능성 있는 경기북부 접경지역 개발계획을 마련하겠다"고 밝혔다.