과기부 가상융합육성사업 주관기관에 딥파인…경주서 '관광 AX' 실증

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공간지능(Spatial AI) 솔루션 기업 딥파인이 과학기술정보통신부 주관 'AI 기반 가상융합산업 육성사업'의 경상북도 컨소시엄 주관기관으로 선정됐다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 AI와 가상융합 기술을 접목한 선도 사례 창출을 위해 마련됐다. 딥파인은 경주스마트미디어센터, 구미전자정보기술원 등과 컨소시엄을 구성해 2027년 12월까지 사업을 진행한다.

핵심 과제는 경주 주요 관광지를 대상으로 위치·공간·관광 데이터를 연계하는 '공간지능 기반 가상융합 관광 플랫폼' 개발 및 실증이다. 딥파인은 자체 개발한 VPS(Visual Positioning System) 기반 위치 측위 기술과 3차원 공간 데이터 구축 기술을 컨소시엄의 멀티모달 AI 기술과 결합한다.

이를 통해 스마트폰이나 AI 글라스를 활용해 관광객의 위치와 질의 맥락에 따른 유적지별 역사·문화 정보를 안내한다. 해당 서비스는 앱 설치가 필요 없는 WebAR 방식으로 우선 제공되며, 2년차에는 AI 글라스 전용 앱으로 확장해 핸즈프리 관광을 지원할 계획이다.

딥파인은 이번 경주 지역 실증을 토대로 검증된 서비스 모델을 공공 라이선스 형태로 제공하고, 전국 지자체 확산이 가능한 '가상융합 관광 표준 패키지'를 구축할 방침이다.

김현배 딥파인 대표는 "현실 공간에서 실제로 사용되는 서비스를 구현하고 지속 가능한 가상융합 관광 서비스 및 표준 모델을 확보하는 것이 목표"라며 "AI와 공간컴퓨팅 기술을 통해 확산할 수 있는 가상융합 서비스 레퍼런스를 만들 것"이라고 말했다.

딥파인은 2019년 7월 설립된 공간컴퓨팅 XR(확장현실) 전문 스타트업이다. 스마트 글래스와 비전 AI 기반의 산업용 XR 솔루션을 주력으로 개발하고 있으며 관광 등 영역에서도 외연을 확장하고 있다.

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