최현덕 민주당 남양주 시장 후보 등록…"시민 주권 시대 열 것"

최현덕 더불어민주당 남양주시장 후보. /사진제공=최현덕 후보

최현덕 더불어민주당 남양주시장 후보가 14일 남양주시 선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마치고 본격 선거 행보에 나섰다.

최 후보는 후보 등록 직후 "오늘 제출한 서류 뭉치는 단순한 등록장이 아니라 74만 남양주 시민의 삶을 책임지겠다는 무거운 소명이자, 무너진 민주주의를 현장에서부터 바로 세우겠다는 준엄한 약속"이라고 출마의 변을 밝혔다.

그는 '시민 주권 시대' 개막을 강조했다. "이재명 정부가 지향하는 국민 주권의 가치를 남양주에서 가장 먼저 완성하겠다"며 "시장이 결정하고 시민이 따르는 시대는 끝났다. 소통과 경청을 철학 삼아 시민의 권력이 시정의 중심이 되는 진정한 지방 자치를 실현하겠다"고 다짐했다.

최 후보는 스스로를 '시민의 종복'이라 칭하며 "대한민국 민주주의의 보루가 되어 남양주 시민의 평온한 일상을 지키는 방패가 되겠다"는 의지를 내비쳤다.

최 후보는 "당선되는 그날부터 분골쇄신해 오직 시민의 안녕과 편안한 삶을 위해 모든 것을 바치겠다"며 "시민 여러분의 뜻을 받들어 반드시 승리로 보답하고 남양주 시민 주권 시대를 열겠다"고 덧붙였다.