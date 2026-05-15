권익위, 시민사회와 소통 강화한다…7개 시민단체와 간담회 개최

국민권익위원회가 15일 시민사회와의 소통을 강화하고 현장의 목소리를 국민 권익구제와 반부패 제도에 반영하기 위한 시민단체 간담회를 개최한다./사진제공=국민권익위원회

국민권익위원회가 15일 시민사회와의 소통을 강화하고 현장의 목소리를 국민 권익구제와 반부패 제도에 반영하기 위한 시민단체 간담회를 개최한다.

이번 간담회는 국민으로부터 보다 더 신뢰받는 권익위가 되기 위해 국민권익위의 정책을 국민의 시각에서 살펴보고 시민사회의 목소리를 적극적으로 반영하기 위해 마련됐다.

경제정의실천시민연합·내부제보실천운동·참여연대·한국여성단체연합·한국여성단체협의회·한국투명성기구·호루라기재단 등 사회 각 분야에서 활동 중인 7개 시민단체의 대표들이 참석한다.

간담회 참석자들은 신고자 보호제도를 비롯한 반부패 제도와 국민의 권익을 구제하기 위한 실질적인 방안 등 국민권익위의 주요 역할과 정책에 대한 다양한 의견을 논의할 예정이다.

권익위는 이번 소통을 통해 수렴된 시민사회의 제언을 주요 제도개선에 적극적으로 담아내 정책의 현장 수용성과 실효성을 한층 높여나갈 계획이다.

정일연 권익위원장은 "앞으로도 시민단체와 지속적으로 소통하고 협력하며 국민의 목소리가 국민권익위의 정책에 적극적으로 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.