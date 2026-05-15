광주광역시, 18일부터 '2차 고유가 피해지원금' 접수

고유가피해지원금 안내 포스터./사진제공=광주광역시

광주광역시가 오는 18일부터 7월3일까지 '고유가 피해지원금' 2차 신청 및 지급을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 2차 지급은 지난 3월30일 기준 소득하위 70% 시민을 대상으로 하며, 광주시민은 1인당 15만원이 지급된다. 지난 1차 신청 기간에 신청하지 못한 기초수급자와 차상위·한부모가족도 이번 기간에 신청이 가능하다.

2차 지급 대상은 건강보험료를 기준으로 선정한다. 정부는 지난 3월 부과된 건강보험료 본인부담금 가구 합산액 기준으로 소득하위 70%를 선별하고, 재산세 과세표준 합계액 12억원 초과 또는 금융소득 2000만원 초과 가구 등 고액 자산가는 지급 대상에서 제외했다.

지원금은 신용·체크카드 포인트 충전 또는 선불카드 중 선택해 신청할 수 있다. 신용·체크카드는 카드사 누리집과 앱, 자동응답시스템(ARS), 연계 은행 영업점 등을 통해 신청 가능하며, 선불카드는 주소지 관할 동 행정복지센터에서 신청할 수 있다.

신청 첫 주에는 출생 연도 끝자리를 기준으로 월요일(1·6), 화요일(2·7), 수요일(3·8), 목요일(4·9), 금요일(5·0) 등 요일제가 적용된다.

지원금은 광주지역 내 연매출 30억원 이하 소상공인 매장에서 사용할 수 있으며, 주유소는 연매출 규모와 관계없이 이용할 수 있다. 사용기한은 오는 8월31일까지다. 기간 내 사용하지 않은 금액은 소멸된다.

오는 16일부터 네이버앱, 카카오톡, 토스, 국민비서 누리집 등을 통해 지급 대상 여부와 신청 방법 등을 사전 안내받을 수 있다. 또 카드사 누리집과 동 행정복지센터에서도 확인 가능하다.

오영걸 광주광역시 경제창업국장은 "이번 지원금이 고물가로 고통받는 시민들에게 보탬이 되길 바란다"며 "대상 시민이 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 현장 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

광주시는 고령자·장애인 등 거동이 불편한 시민을 위해 '찾아가는 신청 서비스'도 지속 운영한다. 시민이 자치구 담당 부서에 유선으로 신청을 요청하면 담당 공무원이 직접 방문해 접수를 지원한다.