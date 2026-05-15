경기도 '기술', 전북도 '실증'…양자클러스터 위한 초광역 '양자도약'

경기도청 전경./사진제공=경기도

경기도가 전북특별자치도와 손잡고 과학기술정보통신부의 '국가 양자클러스터' 유치전에 나선다고 15일 밝혔다.

협력 방안은 양자소부장과 양자컴퓨팅을 연계해 양자통신을 핵심축으로 하는 산업화 전략을 중심으로 검토되고 있다. 경기도는 연구개발 및 기술 고도화 기능을 담당하고 전북은 풍부한 실증 인프라와 산업 적용 기반을 바탕으로 연구개발부터 실증·산업화까지 이어지는 양자전환(QX) 협력체계를 구축한다.

이를 통해 경기도는 실증·산업화 기반을 확보하고 전북도는 상대적으로 취약한 원천기술 연구개발 역량을 보완하는 상호보완적 시너지를 기대한다. 또한 지역간 연계로 기술 이전과 사업화 속도를 높이고, 투자 및 기업 유치 측면에서도 탄력을 예상한다.

경기도는 양자통신기술의 국산화, 비용 절감을 추진하기 위해 통신소자 기술개발 및 파운드리 구축을 추진한다. 또한 이를 양자컴퓨팅, 소부장과 연계하여 양자 시스템에 필수적인 장비, 부품을 국산화하고 국내 최초 QPU 파운드리 모델을 구축할 계획이다.

전북도는 양자통신 분야를 중심으로 국민연금공단과 연계한 금융·공공 데이터 보안 실증을 추진하며, 금융보안과 산업현장 실증사업을 확대하고 관련 기업 유치와 사업화 지원 기능을 강화해 전북형 양자산업 생태계 조성에 박차를 가할 계획이다.

한병천 미래성장산업국장은 "전북자치도와의 협력은 경기도의 첨단 기술력이 실질적인 산업 생태계로 확장되는 중요한 마중물이 될 것"이라면서 "이를 통해 대한민국의 '양자전환'(QX)을 이끄는 최적의 거점을 완성하는 것은 물론, 수도권과 비수도권이 상생하는 지역균형 발전에도 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.