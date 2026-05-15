켄텍, 차세대 분산형 전력망 협력 위한 '제1회 산학 네트워킹' 개최

차세대 분산형 전력망 대응 위한 '제1회 산학 네트워킹.' /사진제공=한국에너지공과대학교

한국에너지공과대학교(이하'켄텍')가 지난 14일 차세대 분산형 전력망 전환 시대에 대응해 산·학·연 협력 기반을 넓히고, 지역 에너지 산업 생태계 활성화를 위한 'KENTECH Energy Innovation Link'를 개최했다고 15일 밝혔다.

이번 행사는 전남 분산에너지 특구 지정과 RE100 산업단지 확대에 맞춰 분산형 전력망 분야 기술 과제를 공유하고, 산·학·연 에너지 산업 협력 기회 발굴을 위해 마련됐다.

전남도 에너지 정책 브리핑을 비롯해 삼성SDI·효성중공업·한국전력공사 등 주요 기업 기술 발표, 켄텍 'K Grid 인재·창업 밸리' 조성 기반 연구 전략 소개가 이어졌다.

전남도는 분산에너지 특구의 핵심 축인 저장·전달·운영 분야를 중심으로 지역 에너지 산업 정책 기반과 육성 전략을 공유하며, 광주·전남이 차세대 분산형 전력망 산업의 거점으로 성장하기 위한 방향성을 제시했다.

켄텍은 'K Grid 인재·창업 밸리'를 중심으로 전남·광주 분산에너지 특구에서 발생할 수 있는 기술 과제를 진단하고, 이를 풀어내기 위한 연구 및 실증 연계 방향을 소개했다.

기업 발표에서는 삼성SDI가 계통 유연성 확보를 위한 에너지저장시스템(ESS)의 역할과 필요 기술을, 효성중공업은 중압직류송전(MVDC) 기반 차세대 송배전 기술을, 한국전력은 차세대 배전망 운영시스템(ADMS)을 각각 다뤘다.

참석자들은 산업 현장의 주요 기술과 적용 사례를 공유하며 분산형 전력망 분야의 최신 흐름을 살피고, 공동 연구와 실증으로 이어질 수 있는 협력 방안을 논의했다.

박진호 총장직무대행은 "재생에너지 확대와 차세대 분산형 전력망 전환이 가속화되는 가운데 기술과 산업, 정책 간 유기적인 협력이 무엇보다 중요해지고 있다"며 "앞으로도 네트워킹 행사를 지속적으로 확대해 지역 에너지 산업 생태계 활성화와 협력 기반 구축에 기여하겠다"고 말했다.