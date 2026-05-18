"AI 시대, 질문 잘하는 아이 성공"… 웅진컴퍼스, '에듀컬쳐데이' 진행

웅진컴퍼스는 가족 여가 '놀이의발견'이 오는 19일 학부모를 대상으로 한 정기 오프라인 교육 강연 프로그램 '에듀컬쳐데이'를 진행한다고 18일 밝혔다./사진제공=웅진컴퍼스

웅진컴퍼스는 가족 여가 플랫폼 '놀이의발견'이 오는 19일 학부모를 대상으로 한 정기 오프라인 교육 강연 프로그램 '에듀컬쳐데이'를 진행한다고 18일 밝혔다.

에듀컬쳐데이는 변화하는 교육 환경에 대한 이해를 돕기 위해 기획된 학부모 대상 프로그램이다. 첫 회는 지난달 '고교학점제 시대, 아이의 경쟁력은 무엇인가'를 주제로 열렸으며 학부모들의 높은 관심 속에 성황리에 마무리됐다.

두 번째 에듀컬쳐데이에서는 글로벌 교육 코디네이터 이슬 강사가 연사로 나서 'AI 시대 영어교육의 진짜 목적'을 주제로 강연을 펼친다. 강사는 △AI(인공지능)시대 핵심 역량으로 꼽히는 질문력 △영어를 통한 사고력 확장 △가정에서 바로 실천할 수 있는 학습 방법 등 글로벌 리더들이 주목하는 역량과 교육 방향에 대해 소개할 예정이다.

이번 강연은 놀이의발견을 통해 신청할 경우 무료로 참여할 수 있으며, 자세한 일정 확인과 참여 신청은 놀이의발견 앱에서 가능하다.

서종윤 웅진컴퍼스 대표이사는 "에듀컬쳐데이는 학부모가 변화하는 교육 환경을 이해하고 자녀 교육 방향을 함께 고민할 수 있도록 기획된 프로그램"이라며 "앞으로도 학부모와 아이 모두에게 의미 있는 교육 경험을 제공하도록 콘텐츠를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.