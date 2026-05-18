권익위, 이해충돌방지법 시행 4주년 맞아 국민 온라인 설문조사 실시

국민권익위원회(권익위)는 '공직자의 이해충돌 방지법'(이하 이해충돌방지법) 시행 4주년을 맞아 온라인 국민 소통창구인 '국민생각함'에서 오는 29일까지 대국민 설문조사를 실시한다고 18일 밝혔다.

2022년 5월 이해충돌방지법 시행 이후 권익위는 인식과 이해도 제고를 통해 법 준수와 위반 방지를 도모하고, 합리적인 유권해석과 운영지침을 마련하는 등 제도운영 기반을 구축해 왔다. 총 52회의 권역별 설명회를 통해 누적 약 7000명의 업무담당자를 포함한 공직자에게 이해충돌 방지제도를 알려왔다. 매년 업무편람, 유권해석 사례집 등도 제작했다.

지방의회 이해충돌방지 매뉴얼, 이해충돌방지법 위반 예방을 위한 지침서, 카드뉴스 등 현장에서 가장 궁금해하는 법 위반 취약·빈발 분야에 대한 맞춤형 홍보자료도 지속적으로 제공했다.

설문은 그동안의 성과와 앞으로의 방향성에 대한 국민의견을 경청하기 위해 실시하는 것이다. 이해충돌방지법 인지도, 법 시행의 효과, 공직자의 법령 준수 수준과 더불어, 국정과제로 추진 중인 이해충돌방지법 개정안의 주요 내용에 대한 의견도 수렴한다.

설문조사 참여자 중 100명을 추첨해 1만원 상당의 모바일 상품권을 각각 증정할 예정이다. 설문조사 방법과 자세한 내용은 국민생각함 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이명순 권익위 부패방지 부위원장은 "이해충돌방지법은 자칫 부패하거나 불공정한 행위가 발생할 수 있는 상황에서 공직자의 공정한 직무수행을 보장해주는 안전장치"라며 "이번에 실시하는 설문조사의 결과를 꼼꼼히 분석하여 제도운영과 법 개정 추진에 반영하겠다"라고 말했다.