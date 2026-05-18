지역인재 7급 최종합격자 174명 발표…평균연령 25.6세

인사혁신처는 '2026년도 전국 지역인재 7급 수습 직원 선발시험' 최종합격자를 국가공무원채용시스템을 통해 18일 공개했다고 밝혔다.

최종합격자는 과학기술직군 53명, 행정직군 121명 등 총 174명이다. 전문성이 요구되는 과학기술직군은 선발 직렬과 합격자 전공 간 연계를 강화하기 위해 일반토목 8명, 전산개발 7명 등 직렬(직류)별로 구분해 선발했다.

합격자의 평균 연령은 25.6세로 지난해보다 0.7세 증가했다. 최고령 합격자는 33세, 최연소 합격자는 22세로 집계됐다.

연령대별로는 24~26세가 132명(75.9%)으로 가장 많았고, 27세 이상이 30명(17.2%), 22~23세가 12명(6.9%) 순이었다.

합격자는 오는 19일부터 26일까지 전국 지역인재 7급 수습 직원 후보자 등록을 마쳐야 한다.

이들은 내년 상반기 중 공직 적응과 직무능력 향상을 위한 기본교육을 이수한 뒤 중앙행정기관에서 1년간 수습 근무를 하게 된다. 이후 임용 심사를 거쳐 일반직 7급 공무원으로 임용될 예정이다.

전국 지역인재 수습 직원 선발시험은 지역별 우수 인재를 균형 있게 채용해 공직의 지역 대표성을 강화하고 충원 경로를 다양화하기 위해 지난해 도입됐다.

학사학위 수여가 가능한 학교에서 학과 성적 상위 10% 이내 졸업(예정)자를 추천받아 필기시험(PSAT·헌법), 서류전형, 면접시험 등을 거쳐 선발한다.

인사처에 따르면 지난해 기준 40여개 중앙부처에서 약 2170명의 지역인재 출신 공무원이 근무하고 있다.