국민연금, 미국 사회보장청과 함께 미국연금 수급 상담

국내 거주하는 미국연금 수급권자라면 오는 21일까지 나흘간 전주 국민연금공단 본부와 서울남부지역본부에서 미국 사회보장청(SSA) 대면 상담을 받을 수 있다고 18일 국민연금공단이 밝혔다. 18, 19일은 전주 본부에서, 21, 22일은 서울에서 실시한다.

우리나라와 미국이 사회보장협정을 체결한 2001년 4월 이후, 미국연금을 납부한 이력이 있는 우리 국민 중 매년 600명 이상이 국민연금공단을 통해 미국연금을 신청하고 있다. 한국과 사회보장협정을 체결한 42개 국가의 외국연금 수급자 중 미국연금 수급자가 80% 이상을 차지한다.

지난해 대면 상담에서 민원 해소 등 만족도가 높아 매년 정기적으로 운영키로 했다.

미국 사회보장청 방한 서비스는 국민연금공단의 적극적 제안으로 지난해 처음 실시됐다. 당시 4일 동안 미국연금 수급권자 569명이 대면 상담 서비스를 이용해 미국연금 수급 관련 불편을 해소했다.

대면 상담에서는 미국 사회보장청 직원이 수급자의 생존 여부를 현장에서 직접 확인해, 수급자가 생존확인서를 국제우편으로 보내야 하는 불편을 줄일 수 있었다.

미국연금 신청, 계좌 변경, 생존 확인, 주소 변경 등 미국 사회보장제도 관련 상담을 제공하며, 사전 신청한 600여 명에게 서비스를 제공할 예정이다.

이날은 대면 상담과 함께 두 기관 간 회담도 개최된다. 이번 회담에서는 △한·미 사회보장협정 이행 현황 △고객서비스 협력 확대 △향후 방한 서비스 확대 계획 등을 논의할 예정이다.

김성주 국민연금공단 이사장은 "최근 역이민하는 해외 동포가 늘고 있는 만큼 이번 미국 사회보장청 방한 서비스가 외국연금을 받는 과정에서 우리 국민들이 느꼈던 불편을 크게 줄여줄 것"이라며 "앞으로 더욱 많은 해외 연금기관과 협력해 한국 방문 서비스를 확대해 나갈 예정"이라고 밝혔다.