학교법인 광운학원, 우즈베키스탄 고려인 동포 후손 교육 지원한다

조선영 광운학원 이사장(오른쪽)과 빅토르 박 고려인문화협회장이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=광운대

광운대학교를 운영하는 학교법인 광운학원이 지난 13일 우즈베키스탄 고려인문화협회와 고려인 동포 후손 교육 지원 및 글로벌 교육 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 한국과 우즈베키스탄 간 교육·문화 교류를 확대하고, 고려인 후손을 대상으로 한 한국어 및 문화 교육을 통해 글로벌 인재를 양성하기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 △고려인 후손을 위한 한국어 및 문화 교육 프로그램 개발·운영 △단·장기 유학생 파견 및 교환 프로그램 운영 △문화행사·학술 세미나 및 공동 프로젝트 개최 등이다. 특히 고려인문화협회가 추천한 학생에게 광운학원 산하 학교에서 교육받을 기회를 제공한다.

조선영 광운학원 이사장은 "어려운 역사 속에서도 오랜 시간 정체성과 문화를 지켜온 고려인 동포들의 노력과 헌신에 깊은 감명을 받았다"며 "이번 협약은 한국과 고려인 동포 사회 간 교육·문화 협력을 확대하고 글로벌 교류 네트워크를 강화하는 의미 있는 출발점이 될 것"이라고 전했다.