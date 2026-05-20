중원대, 캄보디아 고위 대표단 초청 국제포럼 개최...KOICA 사업 협력

중원대와 캄보디아 대표단이 포럼 후 기념촬영하고 있다./사진제공=중원대

중원대학교가 지난 19일 교내 상생홀에서 주한 캄보디아 대사를 비롯한 캄보디아 정부·대학·교육방송 고위 대표단 22명을 초청해 '2026 캄보디아-중원대학교 국제포럼'을 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 포럼은 18~22일 진행되는 '2026 해원상생 실천 프로그램'의 핵심 행사다. 해원상생 프로그램은 충북도가 추진하는 '충청북도 산업연계 K-유학생 유치 및 정주 지원 사업'(충북 RISE 사업)의 일환으로 기획됐다.

포럼에는 쿠언 폰러타낙 주한 캄보디아 대사와 속 푸티붓 정보통신부 차관, 크리 날리스 여성부 차관, 보 사르 사회복지부 산하 국립사회복지원장, 디 삼시데트 평생교육 국가위원회 사무총장, 응오 분탄 왕립농업대 총장, 폰 나린 ACLEDA 비즈니스대 총장, 랏 소팍 국무총리실 비서국 위원 등이 참석했다. 중원대 측에서는 장기원 총장을 비롯해 국제교류본부장, 의료보건대학장, 융합항공대학장, K-컬처대학장, 대학원장 등이 자리했다.

장 총장의 환영사로 시작한 개회식은 △국제교류본부장의 KOICA(한국국제협력단) 사업 전략 발표 △4개 단과대학의 학과 운영 및 국제화 전략 소개 △업무협약(MOU) 체결식 △디지털 교육, 대학 국제화, 직업기술교육 및 농업, 노인돌봄·여성 등 4개 분야의 협력 계획 발표 등으로 이어졌다.

중원대는 이날 도출한 협력안을 바탕으로 오는 7월20일 KOICA에 '2027년 시민사회협력 프로그램' 사업 계획서를 제출할 예정이다. 채택되면 2027년부터 최대 3년간 약 15억원 규모의 공적개발원조(ODA) 사업으로 추진된다. 세부 내용은 △기계·전기·전자 분야 교사 양성 △요양보호사 양성 및 여성 재숙련 교육 △방송·온라인 학습 콘텐츠 공동 개발 등이다.

또한 캄보디아 교육부는 △5년간 50개 마을 학습센터 전환 △현장 교육자 500명 양성 △성인학습자 5만명 지원 등을 골자로 한 '2026~2030년 평생학습 협력사업'을, 프놈펜왕립대는 △대학원 공동학위 △박사 장학생 파견 △AI 기반 교사연수 △프놈펜 한-캄협력센터 활용 등 다양한 협력 방안을 제안했다.

이어 스마트농업 및 실버케어 분야에 대해서도 논의했다. 응오 분탄 왕립농업대 총장은 전기 트랙터와 보호재배 비닐하우스 등 자체 개발 기술을 소개하며 스마트팜 단기과정 및 공동 작물 시험을 제안했고, 보 사르 국립사회복지원장은 요양보호사·장애인 활동지원사 공동 양성 등을 제시했다.

장 총장은 "이번 포럼은 본교의 건학이념인 해원상생을 눈에 보이는 결과물로 바꿔내는 출발점이 될 것"이라며 "충북도 RISE 사업의 취지에 맞춰 충북 산업이 필요로 하는 글로벌 인재를 키우고 졸업 후 충북에 정착하도록 돕는 선순환 구조를 만들겠다"고 말했다.