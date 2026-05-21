불길 잡는 로봇 한눈에… K소방기술 미래

티엑스알로보틱스의 소방·재난 대응 로봇. /대구=김승한 기자 winone@

'춤추는 로봇부터 무인소방로봇까지….'

20일 대구 엑스코에서 개막한 국내 최대규모의 소방·안전 전문전시회 '국제소방안전박람회' 현장은 시작부터 관람객들의 탄성을 자아냈다. 전시장 입구에서는 화재탐지견이 꼬리를 흔들며 관람객 사이를 누볐고 맞은편에서는 소방복을 입은 휴머노이드(인간형) 로봇이 음악에 맞춰 춤을 췄다.

올해 박람회에는 소방·재난 대응 기업과 기관이 대거 참여해 AI(인공지능), 무인소방로봇, 전기차 화재대응 장비, 첨단보호장비 등 미래형 재난대응 기술을 선보였다. 전시장 곳곳은 실제 재난현장을 연상시키는 시연과 체험공간으로 꾸며져 관람객의 발길을 끌었다.

이날 가장 많은 관람객이 몰린 곳 중 하나는 드론·로봇 솔루션 기업 '영인모빌리티' 부스였다. 영인모빌리티는 휴머노이드 로봇 'G1'을 공개했다. 소방복을 입은 로봇이 손을 흔들고 음악에 맞춰 움직이자 관람객들은 휴대전화를 꺼내 연신 촬영했다.

영인모빌리티 관계자는 "휴머노이드 로봇은 건설·산업현장 등 다양한 분야에서 활용될 것"이라며 "현재는 2㎏ 수준의 물체를 들 수 있지만 지속적으로 성능을 개선하고 있다"고 설명했다.

올해 박람회의 화두는 단연 소방·재난 대응 로봇이다. 로봇·물류자동화 전문기업 티엑스알로보틱스 부스에서는 최대 1㎞ 거리에서 원격조종이 가능한 무인소방로봇이 공개됐다. 초당 40리터 규모의 고압 물대포를 분사할 수 있는 이 장비는 인화성 물질이나 유독가스가 가득한 위험현장에 투입된다. 특히 산불진화 방재로봇은 경사지에서도 안정적으로 이동하며 방화선을 구축할 수 있어 산불대응의 새로운 대안으로 이목을 끌었다.

현대로템의 무인소방로봇에도 관람객들의 관심이 집중됐다. 군용 무인차량을 소방용으로 개조한 장비로 지하주차장이나 공장 화재처럼 소방관 진입이 어려운 현장에 투입된다. 특히 로봇에는 자체 분무시스템인 '셀프 스프레이' 기능이 적용됐다.

현대로템 관계자는 "지하주차장이나 공장 화재처럼 고열·농연 환경에서는 소방관 진입 자체가 어려운 경우가 많다"며 "무인소방로봇은 붕괴위험 지역 등에 먼저 투입돼 초기진압과 현장탐색 역할을 수행한다"고 설명했다.