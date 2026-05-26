10만명 찾은 '포천 한탄강 봄 가든페스타'…복합 관광 플랫폼으로 '도약'

2026 포천 한탄강 봄 가든페스타. /사진제공=포천시

경기 포천시는 한탄강의 장대한 자연경관을 배경으로 열리고 있는 '2026 포천 한탄강 봄 가든페스타'가 지난 25일 기준 관람객 10만명을 돌파했다고 26일 밝혔다.

지난 5월1일 열린 축제는 개막 24일 차에 관람객 10만명을 돌파하며, 지난해보다 일주일 빠른 기록을 세웠다.

시는 단순한 꽃 관람을 넘어 정원에 머물며 휴식과 힐링을 즐길 수 있도록 공간으로 재구성한 점이 관람객 증가의 주요 요인으로 보고 있다.

올해 축제는 관람객 편의를 높이기 위해 매표소와 전기자전거 대여소 위치를 조정하는 등 동선을 정비하고, 정원 공간에는 '뽀로로와 친구들' 등 친숙한 캐릭터 요소를 더해 남녀노소 모두가 즐길 수 있도록 구성했다.

또한 전기자전거를 활용해 봄 풍경을 보다 넓고 여유롭게 즐길 수 있도록 해 체류형 관광 공간으로서의 변화를 이끌었다.

이런 경험 중심 콘텐츠는 사회관계망 서비스(SNS)와 블로그 등을 통해 확산되며, 자발적인 홍보 효과로 이어지고 있다.

시는 입장료와 시설 이용료의 50%를 포천사랑상품권으로 돌려주는 방식으로 지역 내 소비를 유도하기도 했다. 행사장 인근 상권은 물론 행사장 내 운영되는 한탄강 리버마켓의 판매 수익도 증가하는 등 지역경제 활성화 효과로 이어지고 있다.

시는 남은 행사 기간 마사회와 연계한 도심승마체험, 포천시 홀스타인 검정연합회가 주관하는 홀스타인 품평회와 밀크페스타 등 다양한 연계 프로그램을 선보일 계획이다.

시 관계자는 "포천 한탄강 봄 가든 페스타를 정원에서 머물고 경험하며, 힐링하는 복합 관광 플랫폼으로 성장시키겠다"고 전했다.