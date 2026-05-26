글자크기

한양사이버대, 해군항공사령부와 함께 "바다 위 첨단전력 키운다"

 >  사회정책

한양사이버대, 해군항공사령부와 함께 "바다 위 첨단전력 키운다"

경기=권현수 기자
2026.05.26 11:27

산업체 위탁전형 확대…AI·공학 교육 연계로 군 간부 온라인 학위과정 지원
복무 중 학위 취득 가능…유연한 원격교육 체계 구축

한양사이버대와 해군항공사령부가 인재 양성을 위해 교육지원 협약을 체결했다./사진제공=한양사이버대
한양사이버대와 해군항공사령부가 인재 양성을 위해 교육지원 협약을 체결했다./사진제공=한양사이버대

한양사이버대학교가 해군항공사령부와 손잡고 미래전장 환경에 대응할 전문 군 인재를 양성한다.

한양사이버대는 최근 해군항공사령부와 군 간부 대상 교육지원 및 전문인력 양성을 위한 업무협약을 맺었다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 해군항공사령부 소속 간부들의 학습 접근성을 높이고, 공학 및 미래기술 분야 교육 수요에 대응하기 위해 추진됐다. 기존 군위탁 교육에 더해 산업체 위탁 전형을 통한 입학까지 가능해 군 간부들의 학업 참여 경로가 다양해졌다.

이번 협약에 따라 해군항공사령부 간부들은 복무 중에도 온라인 학위과정을 통해 공학과 직무 연계 교육을 이수할 수 있게 된다.

양 기관은 학위과정 지원을 넘어 학술교류, 공동연구, 미래전장 대응 교육 협력 등 다양한 분야에서도 협업을 확대할 계획이다. 특히 AI와 사이버안보, 첨단 무기체계 등 미래 국방 핵심 분야를 중심으로 실질적인 전문성 강화에 초점을 맞출 방침이다.

조영상 해군항공사령관은 "국내 최고 수준의 원격교육기관인 한양사이버대와 협력하게 돼 매우 뜻깊다"며 "장병들에게 수준 높은 교육 기회를 제공하고 미래 해군항공을 선도할 전문 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

정현철 한양사이버대 부총장도 "대한민국 유일의 해군 항공작전부대인 해군항공사령부와 협약을 체결하게 돼 의미가 크다"며 "군 간부들의 학업과 경력 개발을 적극 지원해 국가 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 한양사이버대는 오는 6월19일까지 2026학년도 2학기 대학원 석·박사과정 신입생을 모집 중이며, 6월1일부터는 학부 신·편입생 모집도 진행한다.

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

기자 프로필 이미지

권현수 기자

안녕하세요. 정책사회부 권현수 기자입니다.

공유