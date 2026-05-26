한양사이버대, 해군항공사령부와 함께 "바다 위 첨단전력 키운다"

한양사이버대와 해군항공사령부가 인재 양성을 위해 교육지원 협약을 체결했다./사진제공=한양사이버대

한양사이버대학교가 해군항공사령부와 손잡고 미래전장 환경에 대응할 전문 군 인재를 양성한다.

한양사이버대는 최근 해군항공사령부와 군 간부 대상 교육지원 및 전문인력 양성을 위한 업무협약을 맺었다고 26일 밝혔다.

이번 협약은 해군항공사령부 소속 간부들의 학습 접근성을 높이고, 공학 및 미래기술 분야 교육 수요에 대응하기 위해 추진됐다. 기존 군위탁 교육에 더해 산업체 위탁 전형을 통한 입학까지 가능해 군 간부들의 학업 참여 경로가 다양해졌다.

이번 협약에 따라 해군항공사령부 간부들은 복무 중에도 온라인 학위과정을 통해 공학과 직무 연계 교육을 이수할 수 있게 된다.

양 기관은 학위과정 지원을 넘어 학술교류, 공동연구, 미래전장 대응 교육 협력 등 다양한 분야에서도 협업을 확대할 계획이다. 특히 AI와 사이버안보, 첨단 무기체계 등 미래 국방 핵심 분야를 중심으로 실질적인 전문성 강화에 초점을 맞출 방침이다.

조영상 해군항공사령관은 "국내 최고 수준의 원격교육기관인 한양사이버대와 협력하게 돼 매우 뜻깊다"며 "장병들에게 수준 높은 교육 기회를 제공하고 미래 해군항공을 선도할 전문 인재 양성에 힘쓰겠다"고 말했다.

정현철 한양사이버대 부총장도 "대한민국 유일의 해군 항공작전부대인 해군항공사령부와 협약을 체결하게 돼 의미가 크다"며 "군 간부들의 학업과 경력 개발을 적극 지원해 국가 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 한양사이버대는 오는 6월19일까지 2026학년도 2학기 대학원 석·박사과정 신입생을 모집 중이며, 6월1일부터는 학부 신·편입생 모집도 진행한다.