전남·광주 행정통합, 인재양성 기회 삼는다…교육부, 앵커대학 간담회

교육부가 오는 27일 국립목포대학교에서 전남·광주권의 '지역성장 인재양성체계(앵커)' 수행 대학들과 '현장 소통 간담회'를 개최한다고 26일 밝혔다./사진=뉴시스

교육부가 오는 27일 국립목포대학교에서 전남·광주권의 '지역성장 인재양성체계(앵커)' 수행 대학들과 '현장 소통 간담회'를 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 간담회는 교육부가 지역 균형발전을 위한 인재양성 정책을 추진하는 과정에서 전남과 광주 권역 내 대학을 비롯한 현장의 목소리를 듣고 행정통합에 발맞춘 지역 인재양성의 발전 방향을 함께 모색하기 위해 마련됐다.

최근 정부의 지방우대 기조와 지방대학 육성 정책을 통해 교육 분야의 수도권 집중이 완화되고 있는 상황에서 교육부는 정책 효과를 지역 현장에 확산할 계획이다.

특히 전남·광주 행정통합이라는 전환점을 인재 양성을 위한 도약의 계기로 삼는다. 학생의 생활권과 산업·경제권의 일치를 기반으로, 대학이 권역 내 타 대학 및 기업과 협업해 지역 발전의 동력이 되도록 지원할 예정이다.

간담회는 먼저 전남 앵커 센터와 광주 앵커 센터가 각각 2025년의 1차 연도 앵커 운영 현황과 통합 이후의 추진 계획에 대해 발표한다. 이어서 대학별로 앵커 운영의 우수사례를 소개하며 지역의 인재양성과 산학협력의 현장 경험을 공유할 예정이다.

이후에는 '전남·광주 행정통합에 따른 초광역 인재양성 방향'을 주제로 자유롭게 논의하는 시간을 갖는다. 전남·광주 두 지역이 자원을 어떻게 연계할 것인지, 지역의 전략산업과 연계한 초광역 인재양성 모델을 어떻게 설계해 나갈 것인지 등을 중심으로 이야기를 나눌 예정이다.

최교진 교육부 장관은 "전남광주통합특별시가 대학 간 실질적인 협력을 통해 지역 균형 발전을 견인하는 인재양성의 선도 모델이 될 수 있도록 협조를 당부드린다"라고 말했다.