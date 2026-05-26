강기정, "정용진 '사과, 진상규명, 책임' 모두 빠진 빈깡통 회견"

정용진 회장 '5.18탱크 데이' 사과문 발표와 관련해 출입기자단 차담회에서 입장을 이야기하고 있는 강기정 광주시장(자운데)./사진제공=광주광역시

강기정 광주광역시장이 26일 "정용진 회장의 기자회견은 사과, 진상 규명, 책임이 모두 빠진 '3무(無) 기자회견'이었다"며 "사과한다고 하면서 직원을 방패 삼아 숨었다"고 비판했다.

강 시장은 이날 시청에서 기자들과 만나 정용진 신세계그룹 회장의 '스타벅스코리아의 5·18 탱크데이 역사왜곡 논란' 기자회견과 관련, "진상 규명을 핑계로 시간을 끌면서 고의성 여부 등 어떠한 의혹도 밝히지 못했고, 모든 책임은 본인에게 있다고 했지만, 구체적인 책임은 지지 않았다"고 지적했다.

강 시장은 스타벅스 로고 등을 활용해 5·18과 민주주의에 대한 혐오와 가짜뉴스가 확산하고 있어 이를 방지하기 위한 기업의 책임감 있는 자세를 요구하기도 했다. "기업의 무책임한 대처가 추가 혐오를 부추기고, 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있다"며 "혐오는 명백한 범죄다. 이번 스타벅스코리아의 혐오 마케팅은 기업 가치 훼손을 넘어 공동체 자체를 위협하는 사회적 중대재해이다"고 규정했다.

아울러 재발을 막고 역사왜곡을 근절하기 위한 입법과 철저한 수사를 촉구했다. 강 시장은 "입법부는 개헌과 입법을 통해, 정부는 철저한 수사와 진상규명을 통해 그 역할을 다해야 한다"며 "민주주의 역사에 대한 부정과 5·18에 대한 조롱과 모욕을 방관한다면 대한민국 민주주의는 위협받을 수밖에 없다"고 말했다.