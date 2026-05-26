동의과학대, 대학 홍보 서포터즈 'DIT-CREW' 발대식 개최

DIT-CREW 발대식에 참석한 동의과학대 구성원들이 기념촬영하고 있다./사진제공=동의과학대

동의과학대학교가 지난 18일 본관 대회의실에서 대학 홍보 서포터즈 'DIT-CREW' 발대식을 개최했다고 26일 밝혔다.

이날 행사에 김인주 입학홍보처장을 비롯한 교수진 3명과 서포터즈 학생 34명이 참석했다. 발대식은 △서포터즈 운영 방향 소개 △활동 계획 안내 △콘텐츠 제작 및 홍보 활동 설명 △학생 자유 소통 시간순으로 진행됐다.

DIT-CREW는 대학의 다양한 소식과 캠퍼스 문화를 학생의 시각에서 직접 기획·제작해 홍보하는 학생 참여형 서포터즈다. 향후 △SNS 콘텐츠 제작 △대학 행사 참여 △학과 및 캠퍼스 홍보 등 다양한 활동을 펼칠 예정이다.

김 처장은 "학생들의 참신한 아이디어와 생생한 시선이 대학 홍보에 큰 힘이 될 것으로 기대한다"며 "DIT-CREW가 동의과학대학교의 매력과 강점을 널리 알리는 중요한 역할을 해주길 바란다"고 당부했다.

김지은 DIT-CREW 회장(간호학과)은 "학생의 입장에서 학교의 다양한 모습을 직접 소개할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "서포터즈 활동을 통해 동의과학대학교의 즐겁고 활기찬 캠퍼스 문화를 많은 사람에게 알리겠다"고 소감을 전했다.