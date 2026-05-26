한국남부발전 美 텍사스 BESS 시장진출 본격화

박영철 한국남부발전 경영기획부사장(왼쪽에서 3번째)이 HD현대일렉트릭 등 3개사와 돌체 BESS 사업 공동 개발협약을 하고 있다./사진제공=한국남부발전

한국남부발전이 미국 텍사스 배터리 에너지 저장 장치(BESS) 시장 진출을 본격화한다고 26일 밝혔다.

한국남부발전은 지난 22일 HD현대일렉트릭·알파자산운용·헌트 에너지 네트워크와 미국 텍사스주 미첼 카운티에 소재한 '돌체(Dolce) BESS 사업' 공동개발협약(JDA)을 체결했다.

이번 협약은 4개사가 프로젝트 지주회사(SPC)를 설립하고 공동으로 지분 투자를 하기 위한 실질적인 협력 기반을 마련하기 위해 추진했다.

한국남부발전은 사업 전반을 총괄하고, 3개사는 △기술력 △투자 기획력 △현지 운영 전문성을 결합해 시너지를 창출하고 미국 BESS 시장에서의 입지를 다진다.

한국남부발전은 이번 사업을 교두보 삼아 북미 전역으로 신규 사업 기회를 지속 발굴하고 해외 에너지 사업을 다변화한다는 계획이다.

박영철 한국남부발전 경영기획 부사장은 "파트너사와의 시너지를 통해 돌체 BESS 사업을 성공적으로 이끌고 글로벌 에너지 시장에서 선도적 역할을 하겠다"고 밝혔다.