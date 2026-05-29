윤호중 장관, 조치원서 사전투표…"지역 일꾼 뽑는 중요한 선거"

윤호중 행정안전부 장관이 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 하루 앞둔 28일 서울 종로구 사직동 주민센터에 설치된 사전투표소를 방문해 현장을 점검하고 있다. /사진=뉴시스 /사진=

행정안전부는 윤호중 장관이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 세종시 조치원읍에서 모바일 주민등록증을 발급받고 사전투표에 참여하며 국민들의 투표 참여를 독려했다고 밝혔다.

윤 장관은 이날 먼저 조치원읍 행정복지센터 1층 민원실에서 모바일 주민등록증을 발급받았다. 모바일 주민등록증은 실물 주민등록증과 동일한 법적 효력을 갖는 디지털 신분증으로, 실물 주민등록증을 지참하면 주소지와 관계없이 전국 모든 주민센터에서 발급받을 수 있다.

모바일 주민등록증은 관공서와 금융기관, 공항, 병원 등 기존 주민등록증 사용처에서 동일하게 활용할 수 있다. 이어 3층에 마련된 사전투표소를 방문해 새로 발급받은 모바일 주민등록증으로 본인 확인 절차를 거친 뒤 투표를 진행했다.

이번 지방선거 사전투표는 이날부터 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 실시된다. 선거권이 있는 국민은 별도 신고 없이 신분증만 지참하면 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다.

다음달 3일 실시되는 제9회 전국동시지방선거에서는 시·도지사와 교육감, 시·도의원, 시·군·구의원 등 총 4227명의 지역 일꾼을 선출한다. 유권자는 기본적으로 7장의 투표용지를 받게 되며, 국회의원 보궐선거가 함께 치러지는 지역의 경우 최대 8장의 투표용지를 받는다.

윤 장관은 "지역 주민의 한 사람으로서 소중한 권리를 행사하고 왔다"며 "지방선거는 지역의 미래를 책임질 일꾼을 뽑는 중요한 선거인 만큼 6월 3일 투표가 어려운 유권자께서는 오늘이나 내일 가까운 사전투표소를 찾아 투표권을 행사해 주시길 바란다"고 말했다.

한편 김민재 행안부 차관도 이날 정부서울청사에서 차관회의를 마친 뒤 서울 종로구 보건소에 마련된 사전투표소를 찾아 사전투표에 참여했다.