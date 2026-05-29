제2의 고향 서울서 명예시민된다…외국인 명예시민 후보자 접수

서울시는 서울의 위상을 높이는 데 기여한 외국인을 대상으로 '2026년 서울시 외국인 명예시민'후보자를 추천 받는다고 29일 밝혔다./사진제공=서울시

서울시는 서울의 위상을 높이는 데 기여한 외국인을 대상으로 '2026년 서울시 외국인 명예시민'후보자를 추천 받는다고 29일 밝혔다.

서울시 외국인 명예시민은 서울과 세계를 연결하는 가교 역할을 수행한 외빈이나 시정 발전과 시민 생활에 기여한 외국인 시민들에게 감사와 존경을 표하기 위해 1958년부터 운영해 온 제도다.

현재까지 총 100개국 968명의 외국인이 명예시민으로 선발됐다. 올해 추천 대상자는 공고일을 기준으로 현재 서울에서 계속 3년(또는 누적 5년) 이상 거주한 외국인 중 △대내외적으로 서울특별시의 위상을 크게 제고한 자 △시민의 생활 및 문화 활동 증진에 크게 공헌한 자 △서울시 경제 발전에 크게 기여한 자 △과학·기술 등 분야에서 선진기술을 도입하는 데 크게 기여한 자 등이다.

시 외국인 명예시민 추천은 서울시의회장, 공공단체의 장(국가기관, 지방자치단체, 법인, 단체의 장)이나 사회단체의 장의 추천 또는 30인 이상 서울 시민의 연대 서명을 통해 가능하다. 추천서는 7월 10일까지 서울시 도시외교담당관으로 제출하면 된다. 시 명예시민으로 선정된 외국인은 공식 행사초청, 시정 관련 위원회 참여 등 다양한 시정 참여 기회를 얻을 수 있다. 서울을 대표하는 글로벌 홍보대사 역할을 수행한다.

김수덕 서울시 글로벌도시정책관은 "서울에는 세계 각국에서 온 소중한 인적 자원이 국내에서 활동하고 있으며 선정된 명예시민들은 글로벌 인적 네트워크로 구축해 체계적으로 관리해 나가고 있다"라며 "다양한 분야에서 서울을 빛낸 외국인분들이 명예시민으로 선정될 수 있도록 많은 관심과 추천을 부탁드린다"라고 말했다.