BTS 부산공연 앞두고 '바가지요금' 점검…숙박업소 집중 단속

방탄소년단(BTS) 컴백 공연을 이틀 앞둔 19일 부산 서구 감천문화마을에서 외국인 관광객들이 부산이 고향인 BTS 멤버 정국·지민이 그려진 대형 벽화를 배경으로 기념촬영을 하고 있다. /사진=뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(부산=뉴스1) 윤일지 기자

행정안전부는 내달 12~13일 BTS(방탄소년단) 부산공연을 앞두고 문화체육관광부, 보건복지부, 국세청, 공정거래위원회, 경찰청 등과 관계기관 합동 특별현장 점검을 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 점검은 공연 기간 발생할 수 있는 숙박요금 급등과 불법·과다요금으로 인한 관광객 불편을 예방하고 공정한 가격 질서를 확립하기 위해 마련됐다. 정부는 이를 통해 부산을 찾는 국내외 관광객들에게 긍정적인 국가 이미지를 제공한다는 방침이다.

합동점검반은 이날과 다음달 8~9일 총 세 차례 현장 점검을 실시한다. 특히 숙박업소를 대상으로 가격표시제 이행 여부와 요금 준수 실태를 집중 점검할 계획이다.

또 대한숙박업중앙회 등 민간단체와 함께 '바가지요금 근절 캠페인'을 전개해 지역 상인과 주민들의 자발적인 참여를 유도할 예정이다.

행안부는 지방물가 안정관리 평가에서 바가지요금 근절 실적 비중을 확대하고 우수 지방자치단체에 대한 인센티브도 강화하기로 했다. 점검반은 바가지요금 발생 우려 지역을 중심으로 집중 점검을 실시하고 위반 행위가 적발될 경우 관계 부처와 협력해 관련 법령에 따른 제재와 현장 계도 조치를 병행할 방침이다.

정부는 공연 기간 숙박 예약 취소·환불 문제 등 관광객 불편에 대응하기 위해 지역번호 120과 관광불편신고센터 1330도 운영한다.

김민재 행안부 차관은 "BTS 공연은 전 세계가 주목하는 행사인 만큼 부산을 찾는 모든 방문객이 불편 없이 머물 수 있는 환경을 조성하는 것이 중요하다"며 "이번 특별점검을 계기로 대한민국의 대외적 신뢰를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.