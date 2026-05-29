경과원, 3000억 규모 '경기도 R&D' 돋보기 들이댄다

지난 28일 경기바이오센터에서 열린 '2025년도 경기도 연구개발사업 조사·분석 설명회' 현장 모습./사진제공=경과원

경기도경제과학진흥원(이하 경과원)이 '2025년도 경기도 연구개발사업 조사·분석 설명회'를 열고 도내 연구개발 과제와 성과에 대한 전수 조사 및 분석에 착수했다고 29일 밝혔다.

이번 설명회는 경기도가 추진하는 연간 약 3000억원 규모, 110여개에 달하는 연구개발사업의 투자 현황과 성과를 체계적으로 관리하고 데이터 기반 과학기술 정책의 정확성과 활용도를 높이기 위해 마련했다.

설명회에는 도내 공공기관, 대학, 연구기관 등 도내 연구개발사업 관계자 60여명이 참석했다.

설명회는 이정우 한국산업기술기획평가원(KEIT) 실장의 특강 '산업 기술 R&D 디지털 전환과 데이터 활용 사례'를 시작으로 △경기도 연구개발사업 조사·분석의 의의와 R&D 사업 분류 체계 설명 △경기도과학기술정보서비스(GTIS) 플랫폼 소개 △실무 데이터 입력 시스템 매뉴얼 배포 및 시연 순으로 진행했다.

경과원은 이번 설명회를 시작으로 도내 주요 연구개발사업의 과제 및 성과 데이터를 수집한다. 수집된 자료는 분석을 거쳐 연말 종합 보고서 형태로 발간할 예정이다. 특히 올해는 기존 통계 중심 서비스에서 한 단계 확장해 산업 실태조사 자료를 원자료 형태로 공개하는 방안도 추진한다.

현창하 미래신산업부문 상임이사는 "경기도는 매년 대규모 예산을 연구개발에 투자하고 있는 만큼, 성과를 정밀하게 분석하고 체계적으로 관리하는 것이 중요하다"라면서 "GTIS 플랫폼 고도화와 데이터 기반 분석 체계를 지속 강화해 보다 체계적인 조사·분석이 이뤄질 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.