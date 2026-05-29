계명대, 다음달 2일 '계명 RISE 페스타' 개막...지산학 협력 성과 공유

'계명 RISE 페스타' 포스터./사진제공=계명대

계명대학교가 다음달 2~21일 대구 펙스코에서 창업 및 평생학습 성과를 공유하는 '계명 RISE 페스타'를 개최한다고 29일 밝혔다.

이번 페스타는 지난 1년간 교육을 통해 도출된 전공별 성과물을 대구 시민에게 직접 선보이는 성과 공유의 장으로 기획됐다.

개막식은 다음달 2일 오후 6시 펙스코 스테이지 광장에서 열리며 대구광역시와 대구테크노파크 등 지역 주요 기관 관계자들이 참석할 예정이다.

세부 행사는 △창업지원단 RISE 3-5 기술창업 1차 연도 사업성과 전시(6월2~21일, 펙스코 행사장 내 전시부스) △계명시민교육원 평생교육 프로그램 성과공유 및 6개 전공 홍보 부스 운영(6월2~21일) △중장년 특화 평생교육 프로그램 2기 수강생 모집 전공 설명회 및 버스킹(6월 6일, 13일) 등으로 구성됐다.

개막식 당일에는 뮤지컬 공연과 시니어모델 패션쇼가 펼쳐진다. 뮤지컬 전공 수강생과 재학생이 함께 준비한 오프닝 공연과 스타일리스트 전공 수강생들이 참여하는 패션쇼를 통해 평생학습의 성과를 선보인다.

아울러 올해 9월부터 시작되는 '2기 중장년 특화 평생교육 프로그램' 신입 수강생 모집을 위한 전공별 설명회와 홍보 행사가 진행된다. 40세 이상 대구시민을 대상으로 한 이 프로그램은 △트래비 아카데미(여행 작가 입문) △핸드 크래프트(가죽 공예) △스타일리스트 △뮤지컬 △카페 창업 △생활 문화 정원 등 6개 전공으로 구성됐다.

양근우 계명대 교육연구부총장(계명시민교육원장)은 "우리 대학은 지난 1년간 RISE 사업을 통해 지역 중장년층들에게 새로운 꿈과 역량을 강화할 기회를 제공했다"며 "배움에 대한 열정이 개인의 성장을 넘어 대구 지역사회의 발전으로 선순환하는 진정한 평생학습의 장이자 축제를 준비했다. 대구시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

한편 계명시민교육원은 2021년 9월 평생교육원을 확대·개편해 출범했다. 현재 △시민대학 △창업대학 △박물관대학 등 3개 대학 체제로 운영되고 있다.