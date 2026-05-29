고흥군, 2026년 하반기 청년 행정인턴 70명 모집

고흥군청사 전경./사진제공=고흥군

전남 고흥군이 지역 미취업 청년들에게 행정업무 경험과 경제활동 기회를 제공하기 위해 '2026년 하반기 청년 행정인턴 사업' 참여자를 모집한다고 29일 밝혔다.

모집 기간은 다음달 1일부터 12일까지이며 모집 인원은 70명이다. 지원 대상은 공고일 기준 고흥군에 주민등록이 돼 있는 18세부터 26세까지의 미취업 청년이다.

선발된 청년 행정인턴은 군청, 읍·면사무소, 지역아동센터 등에 배치돼 행정·현장·복지업무 보조 등의 활동을 하게 된다.

근무 기간은 오는 7월6일부터 8월12일까지이다. 운영 효율성을 높이기 위해 1차(7월6~23일)와 2차(7월27일~8월12일)로 나눠 진행하며, 인턴들은 차수별로 13일간 주 5일, 하루 8시간(오전 9시~오후 6시) 근무하게 된다.

선발 우선순위는 최초 신청자, 기초생활수급자, 차상위계층, 장애인, 한부모가족, 국가유공자 자녀 순이다. 정원 미달 시에는 지난해 기준 중위소득이 낮은 신청자부터 일반 선발이 이뤄진다. 다만 공고일 기준으로 공공근로사업 참여자, 정부 및 지자체의 유사 사업 참여자, 고등학교 재학생은 모집 대상에서 제외된다.

참여를 희망하는 청년은 신청서 등 관련 서류를 갖춰 주소지 읍·면사무소에 방문하거나 등기우편으로 신청하면 된다. 최종 합격자는 다음달 29일 고흥군 대표 누리집 고시·공고란을 통해 확인할 수 있다.