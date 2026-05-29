SSG닷컴·병원 등 직장어린이집 설치 안한 10곳 명단 공개

정부세종청사 교육부 전경. /세종=뉴스1

교육부와 고용노동부가 29일 직장어린이집 설치 의무를 이행하지 않은 10개 사업장 명단을 공표했다.

이번에 공개된 사업장은 △대전한국병원 △새솔다이아몬드공업 △아이디병원 △에스에이피 코리아 △의료법인문병욱의료재단(진주고려병원) △재단법인 서울의과학연구소 하나로리더스의원 △비에이치 2공장 △다스 △에스에스지닷컴 △엠티에스코퍼레이션 등 10곳이다.

지난해 기준 실태조사 결과 직장어린이집 설치 의무 이행률은 94.9%다. 직장어린이집 명단 공표 심의위원회는 의무 미이행 사업장 86곳 중 '영유아보육법 시행령'에서 정한 명단 공표 제외 사유인 △직장어린이집 설치 대상이 된 지 1년이 지나지 않은 경우 △사업장 상시근로자 특성상 보육 수요가 없는 경우 등 76곳을 제외하고 10개 명단을 공표하는 것으로 결정했다. 정부는 이번 조사 결과 직장어린이집 설치 의무를 이행하지 않은 86개 사업장에 전체에 대해 관할 지방자치단체에 통보해 이행명령과 이행강제금 부과 등 후속 조치를 진행할 예정이다.

설치 의무 대상 사업장(상시 여성근로자 300명 이상 또는 상시 근로자 500명 이상 고용 사업장) 1674곳 중 1103곳은 직장어린이집을 설치하고 485곳은 위탁보육을 해 총 1588곳이 의무를 이행한 것으로 나타났다. 전년 대비로는 의무 이행률이 1.0%포인트(p) 상승했다.