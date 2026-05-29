서울시교육감, 진보 후보 3명 사전투표...5명은 본투표 참여

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 서울 강남구 역삼1동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하기 위해 길게 줄을 서고 있다. 2026.05.29. /사진=김진아

6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울시교육감 후보 총 8명 중 진보진영 후보 3명이 사전투표에 나섰다. 중도 1명과 보수 4명은 본투표에 참여한다.

홍제남 후보는 이날 오전 7시30분쯤 배우자와 함께 영등포구 신길7동 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 대방초 앞에서 등교 인사 유세를 이어갔다.

홍 후보는 "교육감을 선택하는 기준은 조직의 크기나 정치적 배경이 아니라 교육에 대한 철학과 비전, 그리고 후보가 걸어온 과정이 돼야 한다"며 "과정이 결과만큼 존중받는 서울교육을 위해 끝까지 시민과 함께 걷겠다"고 밝혔다.

정근식 후보는 오전 8시15분쯤 중구 소공누리센터 사전투표소에서 배우자와 사전 투표에 참여했다. 이후 선거사무소에서 서울지역 노동·시민사회단체들의 지지 선언을 받았다. 정 후보는 "경쟁과 배제 대신 존중과 협력의 교육으로 서울교육의 신뢰를 다시 세워가겠다"라고 밝혔다.

한만중 후보는 오전 10시께 용산구 후암동주민센터 사전투표소에서 배우자와 함께 투표에 참여한 후 은평구로 이동해 유세에 나섰다. 한 후보는 "시민과 함께 무너진 교육 현장을 바로 세우고, 우리 아이들을 정의로운 미래의 주역으로 성장시키겠다"고 강조했다.

중도 진영의 이학인 후보와 보수 진영의 김영배·류수노·윤호상·조전혁 후보는 모두 6월 3일 본투표에 참여한다.