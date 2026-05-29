에어부산 청년 인턴 '미래내일 일경험' 성과 뚜렷

에어부산 '미래내일 일경험' 참여 청년들이 실무 체험을 마치고 수료식을 하고 있다./사진제공=에어부산

에어부산이 항공일자리 청년 인턴 프로그램인 '미래내일 일경험'으로 미래 항공 인재양성을 추진했다고 29일 밝혔다.

이번 과정에는 14명의 예비 항공인이 참여했고 이날 수료식을 했다. 이들은 8주간 △경영 △영업 △객실 △운항 △정비 등 에어부산의 주요 직군별 부서에서 실무 체험을 하며 항공 산업에 대한 이해와 역량을 강화했다.

미래내일 일경험은 고용노동부가 주관하는 프로그램이다. 에어부산은 2024년부터 3년 연속 운영 기관으로 선정돼 항공분야 취업을 희망하는 청년에게 실무 중심 직무 경험을 제공했다.

특히 지난해 에어부산의 미래내일 일경험 프로그램에 참여한 실습생이 에어부산 정비직으로 입사하는 등 프로그램이 청년의 진로 탐색 및 취업 역량 강화, 취업으로 이어지고 있다.

에어부산 관계자는 "에어부산만의 차별화된 교육기부 프로그램을 더욱 탄탄히 다져 미래 항공 인재양성에 기여하겠다"고 말했다.

한편 에어부산은 부산시∙부산경제진흥원과 '항공인력양성사업'을 통해 △지역 청년 대상 현장직무 실습 프로그램 '드림캠퍼스' △지역 고등학생 대상 맞춤형 직무 교육 프로그램 '드림스쿨' △현직자가 직접 진로 상담을 제공하는 '드림 멘토'도 운영하고 있다.