이재준, 4개 구별 맞춤형 공약 공개..."수원대전환은 함께 좋아지는 것"

이재준 더불어민주당 수원시장 후보의 구별 공약 이미지 자료./사진제공=이 후보 캠프 측

이재준 더불어민주당 경기 수원특례시장 후보가 1일 권선·영통·장안·팔달 4개 구별 맞춤형 정책 패키지를 공개했다.

수원대전환에 맞춰 권선구는 미래산업과 군공항 이전, 영통구는 광역교통과 노후계획도시, 장안구는 스포츠 복합개발과 북수원 성장축, 팔달구는 원도심 재창조와 관광·교통 인프라를 중심으로 구성했다고 밝혔다.

권선구에는 경제자유구역 추진, 군공항 이전 및 스마트폴리스 추진, 수원 R&D 사이언스파크와 탑동 이노베이션밸리 조기 준공, 신분당선 조기 개통 및 역세권 개발 지원, 호매실 복합체육센터 조기 준공, 델타플렉스 청년문화센터 및 주차타워 조성, 황구지천 수변도시 명품 산책로 조성 등을 약속했다.

영통구는 경기남부 광역철도 조속 추진, 영통지구 노후계획도시 정비 조속 추진, K팝 수원아레나 건립 및 광교호수공원 명소화, 동탄인덕원선 조기 개통, 영통구청 복합청사 추진, 영통입구역 신설 추진, 수원자원회수시설 이전 조속 추진 등을 담았다.

장안구는 수원 돔구장 추진과 수원종합운동장 스포츠 복합 콤플렉스 전환, 동탄인덕원선 및 신분당선 조기 완공, 수원 도시철도 1호선 조기 추진, 재건축·재개발 기간 단축 및 조속 추진, 북수원 테크노밸리 추진, 전통시장·주거지 공영주차장 대폭 확충, 북수원 실내체육센터 추진이 주요 내용이다.

팔달구는 GTX-C 노선 조기 개통 추진, 수원 도시철도 1호선 조기 추진, 우만 테크노밸리 추진, 재건축·재개발 조기 추진을 위한 행·재정적 지원, 아주대 캠퍼스타운·대학로 조성사업 추진, 매교동 복합청사 조기 준공, 화성행궁 지하 공영주차장 조성 추진을 포함했다.

이 후보는 "수원은 경기도 1등 도시답게 정책의 품격으로 선거를 치러야 한다"며 "수원대전환의 완성은 4개 구가 함께 좋아지는 것이다. 어느 곳도 소외되지 않도록 구별 맞춤 공약을 끝까지 책임지고 추진하겠다"고 강조했다.