산림청, 전국 주요 임도 '중앙기술자문단' 특별 점검…집중호우 대비

울산광역시 울주군 문수산 임도./자료사진제공=산림청

산림청은 여름철 집중호우로 인한 산사태 및 임도시설 피해를 예방하기 위해 전국 주요 임도를 대상으로 '중앙기술자문단 특별 점검'을 실시한다고 1일 밝혔다.

자문단으로는 산림청을 비롯해 지방산림청, 지방정부, 국유림관리소 관계자와 산림공학 교수 및 산림기술사 등이 참여한다.

경기·강원·충청·전라·경상 등 전국 5개 권역의 임도 15개소, 총 49.2㎞ 구간이 대상이다. 절·성토 사면의 붕괴 우려지역, 배수 불량 구간, 민가 인접 지역 등 집중호우시 피해 발생 가능성이 높은 구간을 중심으로 진행된다.

△배수시설 적정성 △노면 및 사면 안정성 △낙석 및 토사유실 위험 △구조물 상태 △민가 및 산사태취약지역 인근 위험요인 등을 중점 점검할 계획이다.

이상익 산림산업정책국장은 "이번 특별점검은 단순한 시설물 안전점검에 그치지 않고 중앙기술자문단의 전문적인 기술 검토와 현장 자문을 통해 임도의 구조적 안정성과 시공 품질을 향상하기 위해 추진되는 것"이라며 "특히 절·성토 사면, 배수체계, 구조물 등에 대한 전문가 진단을 통해 문제점을 사전 발굴하고 개선방안을 제시해 임도의 수명 연장과 유지관리에 효율성을 높일 것"이라고 말했다.