김원기 의정부시장 당선인 "시민이 주인 되는 의정부 만들겠다"

김원기 의정부시장 당선인. /사진제공=선거사무소

김원기 경기 의정부시장 당선인(더불어민주당)이 4일 당선 소감을 통해 "시민이 주인이 되는 새로운 의정부를 만들겠다"고 밝혔다.

김 당선인은 "의정부의 새로운 변화를 선택해 주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이번 선거 결과에는 멈춰 있는 의정부를 바꾸고 시민 중심의 시정을 펼쳐달라는 뜻이 담겨 있다고 생각한다"고 전했다.

선거 기간 골목상권과 전통시장, 출퇴근길 등 다양한 현장에서 시민들을 만나며 민생의 어려움을 직접 확인했다며 "시민들이 바라는 것은 거창한 정치 구호가 아니라 삶이 조금 더 나아지는 변화와 가족의 미래가 안정되는 의정부"라고 강조했다.

선거 이후 화합과 통합의 시정을 약속했다. "저를 지지한 시민은 물론 다른 선택을 한 시민들의 뜻까지 함께 품고 의정부 발전만 바라보겠다"며 "갈등과 분열이 아닌 소통과 협력의 시정을 펼치겠다"고 밝혔다.

시민 참여를 강화하는 '시민주권 시정'을 핵심 가치로 제시하기도 했다. 정책 결정과 예산, 시정 운영 과정에 시민의 목소리가 실질적으로 반영될 수 있도록 하겠다며 "시민이 시정의 중심이 되는 의정부를 만들겠다"고 말했다.

민생경제 회복, 교통 문제 해결, 양질의 일자리 창출, 생활밀착형 복지 확대를 주요 과제로 꼽기도 했다.

김 당선인은 "의정부 대전환의 약속을 말이 아닌 결과로 증명하겠다"며 "더 낮은 자세로 시민 곁에서 뛰며 행복하고 살기 좋은 의정부를 만들어 가겠다"고 밝혔다.